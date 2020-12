Diletta Leotta provoca, le gambe fanno impazzire: “Le cose comode…”

La stupenda giornalista sportiva Diletta Leotta e le sue gambe da capogiro fanno impazzire tutti, anche il popolo di instagram…

Tutti pazzi per Diletta Leotta, la giornalista sportiva dal viso angelico e il corpo mozzafiato fa girare la testa anche al pubblico di instagram, dove ha più di 7 milioni di followers che non aspettano altro che il prossimo post della 29enne. Questa volta, la Leotta si è mostrata in tutto il suo splendore grazie ad una collaborazione con Intimissimi Uomo, che ha già numerosi partner nel mondo dello spettacolo, come Fedez.

Le gambe da capogiro di Diletta Leotta su instagram

“Saresti bella pure con una busta in testa” si legge in un commento sotto il post super sexy di Diletta Leotta che la giornalista sportiva ha pubblicato poco fa sul suo profilo instagram da 7,2 milioni di followers. La Leotta, che è fidanzata ormai da un anno con il pugile tra i pesi supermedi Daniele Sardina, ha postato uno scatto in cui sfoggia un completo da uomo, con boxer e calze con una fantasia tartan, per la sua partnership con Intimissimi Uomo.

Nel sexy scatto, Diletta è seduta sul letto con una camicia nera semplice, boxer e calze da uomo che esaltano le sue bellissime gambe. “Ho sempre amato le cose comode e il tartan. Meglio di così… ” così la giornalista commenta lo scatto, nella didascalia.

I commenti sotto lo scatto sexy della brava giornalista di Dazn sono quasi totalmente positivi: tanti complimenti e messaggi di supporto e amore per Diletta, che ha proseguito la sua promozione dei prodotti Intimissimi anche nelle stories.