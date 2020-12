Di Maio: “Nel 2021 stop a tasse per partite Iva ed autonomi”

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, fa una promessa: “Nel 2021 il Governo sospenderà le tasse su lavoratori autonomi e con partita Iva”.

Il 2020 sta per finire e verrà ricordato da tutti come l’anno più difficile in assoluto dal Dopoguerra ad oggi. Colpa della pandemia, che ha duramente colpito ogni settore della vita, in ogni zona del mondo. Anche sul piano economico in tanti hanno subito un contraccolpo dal quale non sarà più possibile riprendersi. Ne è ben consapevole Luigi Di Maio, esponente del Governo Conte.

L’Esecutivo si è fatto foriero di numerose iniziative già iniziate o sul punto di cominciare, tutte volte a tutelare le categorie dei lavoratori più esposte. Tra sussidi, incentivi, deroghe e sospensioni ai pagamenti, si punta a dare tutto l’aiuto possibile, nonostante le difficoltà del caso. Lo stesso Di Maio auspica ora una sospensione dei pagamenti per i lavoratori autonomi e per chi è titolare di partita Iva. Con una importante eccezione.

Di Maio, la promessa arriva da Facebook: chi ne beneficerebbe

Solo chi ha subito un calo di fatturato di almeno il 33% tra marzo, aprile e maggio – i mesi del primo lockdown, n.d.r.) potranno usufruire, nel 2021, del congelamento dei pagamenti. Inoltre non dovranno avere un reddito superiore ai 50mila euro. Questa promessa Di Maio la fa attraverso il proprio profilo personale Facebook, anche se ci sono lavoratori autonomi che il calo lo hanno subito nei mesi successivi al lockdown.

Il ministro cerca il consenso da parte di tutte e forze politiche. “Questo in nome di commercianti, artigiani, autonomi. Dobbiamo fare gioco di squadra, quando questo avviene, vinciamo sempre”. Ed il centrodestra rivendica questa proposta come propria.