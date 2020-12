Cristiano Malgioglio è scoppiato dopo la fine della puntata in onda ieri, lunedì 14 dicembre, del GF Vip. Il paroliere vuole uscire dalla Casa.

Cristiano Malgioglio ieri sera, lunedì 14 dicembre, è finito in nomination al “Grande Fratello Vip“. Finita la diretta il cantautore è andato su tutte le furie, ammettendo di esserci rimasto decisamente male per essere stato votato.

Malgioglio si è sfogato con Stefania Orlando e Giacomo Urtis ed ha confessato loro di essere arrabbiato perché è stato votato da Giulia Salemi, con la quale aveva litigato negli scorsi giorni. Il paroliere ha rivelato di non trovarsi più a suo agio con la maggior parte dei coinquilini presenti nella Casa del “Grande Fratello Vip” e per questa ragione vorrebbe abbandonare il reality più spiato d’Italia prima della sua conclusione a febbraio 2021. La Orlando e Urtis hanno cercato di farlo ragionare, consigliandogli di andare a dormire e rifletterci bene, sperando che il sonno sia in grado di portargli consiglio.

Cristiano Malgioglio furioso con Giulia Salemi

Cristiano Malgioglio è scoppiato, al grido di: “Basta, me ne vado“. Successivamente si è scagliato contro Giulia Salemi, sostenendo di meritare delle scuse per la loro litigata. Stefania Orlando ha preso le difese della ragazza, dichiarando di essere certa che si scuserà al più presto. Il cantautore, però, era ancora scosso ed ha replicato alla showgirl di non essere più interessato alle sue scuse: “Adesso non mi interessa più. Cosa mi interessa della Salemi? Sono stato là e ho difeso una mia amica“.

Cristiano Malgioglio è decisamente arrabbiato con Giulia Salemi, sia per la discussione degli scorsi giorni che per la nomination. I due concorrenti riusciranno a chiarirsi? Intanto il paroliere ha confessato di non ritenere che la ragazza sia affatto educata: “Riconosco molto bene le persone educate e quelle che non lo sono. Io certo non devo insegnarle l’educazione…“, ha concluso.