Coronavirus, novità dall’Aifa: “Così garantiremo vaccini sicuri”

Un apposito comitato “garantirà una sorveglianza sulla sicurezza dei vaccini per il Coronavirus in Italia” assicura il direttore dell’Agenzia italiana del farmaco.

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha istituito un Comitato scientifico per la sorveglianza dei vaccini anti-Coronavirus d’intesa con il ministero della Salute e il Commissario Straordinario per l’emergenza pandemica. Il comitato si è già riunito oggi, martedì 15 dicembre, per l’avvio dei lavori, rimarrà in carica per due anni e potrà essere rinnovato in base all’evoluzione della pandemia e all’andamento della campagna vaccinale. “Garantirà una sorveglianza attiva sulla sicurezza di tutti i vaccini Covid-19 che arriveranno in Italia. È composto da esperti di alto profilo e provata indipendenza scientifica” assicura il direttore generale dell’Agenzia, Nicola Magrini.

Il nuovo Comitato per la sorveglianza sui vaccini anti-Coronavirus

L’obiettivo del nuovo Comitato scientifico per la sorveglianza dei vaccini contro il Coronavirus è quello di “coordinare le attività di farmacovigilanza e collaborare al piano vaccinale relativo all’epidemia Covid-19, svolgendo una funzione strategica di supporto scientifico all’Aifa, al ministero della Salute e al Sistema sanitario nazionale”. Gli esperti indipendenti nominati sono Vittorio Demicheli, epidemiologo e presidente; Nicola Magrini, farmacologo, direttore generale dell’Aifa, e vicepresidente; Maurizio Bonati, epidemiologo-pediatra; Donato Greco, epidemiologo; Stefania Salmaso, epidemiologa; Rodolfo Saracci, epidemiologo da Lione; Guido Forni, immunologo; Angela Santoni, immunologa; Giovanna Zanoni, immunologa clinica; il virologo Giorgio Palù e presidente Aifa; il biologo Carlo Pini; Francesco Salvo, farmaco-epidemiologo da Bordeaux; Miriam Sturkenboom, farmaco-epidemiologa, a Utrecht (Olanda); Eva Benelli, giornalista scientifica.

Alle attività del CSV-Covid19 – si legge nella nota diffusa dal comitato – contribuiranno anche alcuni osservatori designati dalle varie istituzioni nazionali e regionali coinvolte nella pianificazione e nella gestione della campagna di vaccinazione, con il compito di garantire che le informazioni siano tempestive e complete. Si tratta di Giuseppe Ippolito dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma; Franco Locatelli del Consiglio Superiore di Sanità; Patrizia Popoli dell’Istituto Superiore di Sanità e Commissione Tecnico-Scientifica Aifa; Giovanni Rezza del Ministero della Salute; Silvia Mancini dei Medici Senza Frontiere; Antonio Gaudioso di Cittadinanzattiva. La Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni designerà inoltre un osservatore con un successivo provvedimento.

