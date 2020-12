Coronavirus 15 dicembre: oltre 800 morti in 24 ore

Allerta Coronavirus oggi 15 dicembre in Italia: oltre 800 morti in 24 ore, scendono ancora gli attuali positivi e le terapie intensive.

I dati del Coronavirus oggi in Italia: 846 morti in un giorno, ci sono 14.844 nuovi casi, esattamente come una settimana fa. I tamponi sono 162mila, in crescita rispetto a ieri, quando erano stati poco più di centomila. Ancora una volta, dai dati si evince come il virus stia circolando in maniera ancora forte e grave nella nostra Penisola.

L’unico dato che oggi è leggermente incoraggiante è quello delle terapie intensive: sono ben 92 in meno rispetto a ieri, ma comunque ancora di pochissimo sopra i 3mila ricoveri. Altro dato che va meglio rispetto alle 24 ore precedenti è quello della percentuale di positivi sul totale dei tamponi, che scende al 9,1% (ieri 11,6%).

Dati Coronavirus Italia 15 dicembre: la situazione

Sul fronte opposto, pesa il numero dei ricoveri: quasi 200 in più gli ingressi negli ospedali nelle ultime 24 ore. Ci sono poi 25.789 guariti o dimessi, il che vuol dire che il numero degli attualmente positivi scende di altre 12mila unità. 3.320 nuovi contagi, 165 morti e un ricovero in più in terapia intensiva in Veneto, la Regione che in questi giorni sta avendo i numeri più alti. Risalgono sopra quota 2mila i contagi in Lombardia.

Sopra quota mille nuovi casi ci sono Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia, Puglia. Non tutte le Regioni a una crescita di tamponi fanno riscontrare un numero crescente di nuovi casi: tra i casi più importanti, quello dell’Abruzzo, ma anche Toscana, Liguria, Lazio ed Emilia-Romagna. Sotto i cento nuovi casi giornalieri ci sono oggi Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.