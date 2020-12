Cadavere in valigia, terza macabra scoperta in pochi giorni a Firenze

Nei pressi del capoluogo toscano è emerso ancora una volta un cadavere in valigia. Si tratta della terza volta in neppure una settimana.

Spunta fuori un nuovo cadavere in valigia a Firenze. E si tratta del terzo ritrovamento nel giro di appena cinque giorni, sempre nella stessa zona, che è quella dove sorge il carcere di Sollicciano. Anche un questa circostanza coincidono le circostanze del rinvenimento, con un corpo in avanzato stato di decomposizione ed ormai in saponificazione rinchiuso all’interno di un bagaglio.

Il primo ritrovamento di un cadavere in valigia è del 10 dicembre ed in quella occasione fu un pensionato ad accorgersene. All’indomani invece fu il proprietario di un appezzamento di terra che sorge nei pressi del penitenziario a compiere l’orribile ritrovamento. Poi, nel pomeriggio di lunedì 14 dicembre, ecco che è toccato ai carabinieri rinvenire ancora una volta la salma di una persona morta e nascosta in questo macabro modo. Il tutto è avvenuto in seguito ad un sopralluogo degli investigatori, nelle immediate vicinanze della Superstrada Firenze-Pisa-Livorno.

Cadavere in valigia, terzo caso in neanche una settimana a Firenze

L’area del ritrovamento del cadavere in valigia è la medesima. Nei primi due casi, i resti contenuti nei bagagli appartenevano alla stessa persona, un uomo. Possibile che adesso invece i resti umani possano appartenere ad un altro individuo. Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di fare luce su questa vicenda.

La Procura di Firenze ha aperto una inchiesta contro ignoti con le accuse di omicidio e di occultamento e di distruzione di cadavere. Desta preoccupazione la serialità di questi eventi.