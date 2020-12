Bonus 1000 euro: domanda in scadenza, l’Inps concederà una proroga?

La possibilità di richiedere il bonus di 1000 euro previsto dal decreto ristori quater scadrà oggi, l’Inps concederà una proroga?

La seconda ondata di covid-19 ha portato il governo ad una serie di divieti sin dalla fine dello scorso ottobre. Le chiusure serali dei locali, dei ristoranti, delle pizzerie e dei pub, ma anche la chiusura totale di palestre, piscine, campi da calcio e centri sportivi non adibiti agli sportivi professionisti. A cui si aggiunge la chiusura di teatri e cinema. Queste disposizioni hanno penalizzato tutti i lavoratori che ci sono in questi campi. Conscio del disagio economico causato, il governo ha predisposto un decreto ristori per il mese di novembre ed un secondo decreto ristori (o ristori quater) per il mese di dicembre.

Sin dall’inizio è stato comunicato che l’indennità di mille euro prevista per questi lavoratori sarebbe stata corrisposta in automatico a tutti coloro che avevano già fatto richiesta in estate. Dunque i beneficiari della misura, non avrebbero dovuto fare altro che attendere il bonifico da parte dell’Inps. Per tutti coloro, invece, che non avessero usufruito precedentemente della misura, la procedura era la stessa seguita dagli altri nei mesi precedenti: bisognava inviare una domanda d’indennità tramite il proprio account sul sito dell’Inps.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Bonus 1000 euro: domanda in scadenza, ci sarà una proroga?

A poter usufruire del Bonus di 1000 euro sono:

-Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

-Lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

-Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali.

-Lavoratori intermittenti.

-Lavoratori autonomi occasionali.

-Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

-Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000€.

-Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000€.

-Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Leggi anche ->Bonus autonomi: arriva in automatico, per chi sale fino a 1000

Il termine ultimo per presentare la domanda è oggi 15 dicembre 2020. Per compilarla bisogna accedere all’area personale del sito dell’Inps e per farlo potete inserire il pin ottenuto prima dell’1 ottobre 2020, oppure lo Spid, il CNS o il CIE. Una volta entrati dovete selezionare la voce “Indennità onnicomprensiva prevista dall’art.9 del DL 104/2020“, scegliere il metodo di pagamento preferito e cliccare su avanti. Dopo aver compilato le dichiarazioni vi troverete di fronte ad una pagina di riepilogo, cliccando avanti avrete concluso la richiesta.

Come detto la domanda scade oggi, ma dato che anticipa la scadenza della domanda Ristori 1, per la quale il servizio è attivo, che il prossimo 18 dicembre, è probabile che l’Inps conceda una proroga. Attualmente, tuttavia, non è giunta alcuna comunicazione a riguardo, dunque, vi consigliamo di completare la richiesta entro oggi e qualora non ci foste arrivati attendere ulteriori notizie. In ogni caso, la richiesta dovrebbe andare in automatico se avete fatto domanda per il decreto Ristori 1.