Benevento Lazio Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Benevento e Lazio è l’anticipo del martedì sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

A meno di 48 ore dalla chiusura dell’undicesima giornata della Serie A TIM, è già arrivato di nuovo il momento di pensare al campionato. La corsa scudetto si fa sempre più avvincente, con il Milan e la Juventus imbattute, l’Inter reduce da quattro vittorie consecutive e il Napoli che di partite consecutive ne ha vinte tre.

Dopo l’anticipo del pomeriggio, quello tra Udinese e Crotone, alle 20.45 c’è la sfida che suona quasi di derby tra le due squadre allenate dai fratelli Filippo e Simone Inzaghi, ovvero Benevento e Lazio. Formazioni che comunque hanno obiettivi diversi: da una parte chi lotta per la salvezza, dall’altra chi insegue le coppe europee. La partita di questa sera è solo su Dazn.

Precedenti di Benevento – Lazio e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Vigorito di Benevento è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky.

Per quanto riguarda i precedenti tra i due allenatori, questi si sono affrontati per otto volte da calciatori. La prima in assoluto risale alla stagione 1998/99: Simone indossava la maglia del Piacenza, Pippo quella della Juventus. La sfida fu vinta dal bianconero, che segnò anche il gol vittoria. Il bilancio complessivo è comunque davvero molto equilibrato: 3 vittorie per Pippo, 2 per Simone e 3 pareggi. L’unico precedente da allenatori risale al 26 dicembre 2018, quando Pippo allenava il Bologna e Simone la Lazio: finì due a zero per il fratello che finora ha meglio fatto in panchina.

Benevento e Lazio, le due squadre in campo: le formazioni

I due fratelli Inzaghi hanno sciolto gli ultimi dubbi in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (4-3-2-1) – Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Iago Falque, Improta; Lapadula.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.