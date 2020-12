Aquaman, chi è l’attore Jason Momoa: età, foto, carriera

L’attore e modello hawaiiano Jason Momoa è amato da grandi e piccini. Tutto quello che sappiamo sul protagonista di Aquaman.

Il bello e bravo Jason Momoa è conosciuto e amato dal pubblico per i suoi numerosi ruoli sul grande schermo e per il suo impegnon per sensibilizzare le persone al problema della salvaguardia dell’ambiente. Protagonista del cinecomic della DC “Aquaman“, tutto quello che sappiamo sull’attore e modello hawaiiano.

Jason Momoa: carriera e vita privata

Jason Momoa è nato a Honolulu, nelle Isole Hawaii, il 1 agosto del 1979 e si è trasferito molton presto con la famiglia negli Stati Uniti, dove ha iniziato a costruire la sua carriera. Inizialmente come modello, per poi entrare nel mondo della recitazione per il piccolo e il grande schermo.

Prima del successo planetario, arrivato con il suo ruolo di Khal Drogo nella fortunatissima serie tv “Il Trono di Spade“, Jason Momoa ha recitato in diversi serial televisivi abbastanza importanti. Con il ruolo nella serie tratta dai romanzi di George Martin, l’attore hawaiiano si è guadagnato un posto nel cuore dei telespettatori che lo hanno amato e seguito.

Il suo ruolo più importante finora è quello di Aquaman, nell’omonimo film sul supereroe dell’universo DC in cui Momoa ha vestito i panni dell’eroe acquatico. La pellicola, che ha totalizzato più di un miliardo di dollari al botteghino, ha lanciato Jason in cima al jet set hollywoodiano. Grazia alla visibilità ottenuta con il film diretto da James Wan, l’attore si è fatto portavoce della causa ambientalista contro l’uso eccessivo della plastica, collaborando con Ball Corporation per lanciare una linea di acqua in bottiglia a basso impatto.