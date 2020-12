Antonella Clerici, la morte dell’amico e collega la colpisce in diretta

Antonella Clerici, la morte di De Laurentiis la colpisce in diretta durante “E’ sempre mezzogiorno”: lei lo ricorda in lacrime.

E’ mancato oggi, all’età di 81 anni, il giornalista sportivo Gianfranco De Laurentiis. Nonostante la pandemia De Laurentiis non aveva smesso di lavorare, e continuava a collaborare in remoto con Domenica Sportiva, programma di cui era stato anche conduttore durante la stagione 1994/1995.

Antonella Clerici, l’addio a Gianfranco De Laurentiis

L’annuncio della sua morte è avvenuto in diretta su Rai Uno, durante la diretta di Antonella Clerici a “E’ sempre mezzogiorno”. La presentatrice ha preso un momento per ricordare il collega: “Durante la pubblicità ho scoperto che è morto Gianfranco De Laurentiis. Per me è stato un maestro, con lui ho condotto Dribblig e altre trasmissioni sportive famose”, ha detto con la voce rotta dal pianto. “Stamattina mi sentivo strana e ora mi hanno comunicato la notizia”, aggiunge la conduttrice. Poi si scusa per non essere “allegra e sorridente”, ma assicura che porterà a termine la trasmissione.

Anche il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha ricordato il giornalista su Facebook, scrivendo un post commemorativo: “Un volto storico del giornalismo sportivo italiano. […] Ha lavorato in Rai per trent’anni occupandosi di sport con Diretta Sport, Dribbling, Domenica sprint. Esprimo il mio cordoglio al figlio Paolo, alla famiglia, agli amici e ai colleghi”.