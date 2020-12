Antonella Clerici, due matrimoni falliti: cosa è andato storto

Antonella Clerici, due matrimoni falliti e un papà lontano: ecco cosa è andato storto nella vita sentimentale della presentatrice.

Antonella Clerici, che oggi vediamo innamorata persa di Vittorio Garrone, ha alle spalle due matrimoni falliti. Garrone è entrato nella vita di Antonella dopo anni passati con Eddy Martens, papà della sua unica figlia Maelle (10 anni). Ma il padre della bambina non è stato il primo marito della Clerici: prima di lui Antonella è stata sposata con Pino Motta, un giocatore di basket e Sergio Cossa. I due passati matrimoni sono finiti in maniera molto simile, e la presentatrice ha raccontato tutto a Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo.

Antonella Clerici, la confessione sui matrimoni falliti

Con Silvia Toffanin Antonella Clerici ha ripercorso le vicende della sua vita sentimentale. Il primo matrimonio, ha raccontato, è stato il più breve: Antonella si è sposata con il giocatore di basket Pino Motta quando aveva 26 anni, ma dopo solo due anni l’amore era già finito e i due si sono separati. Il secondo matrimonio è stato celebrato nel 2000 con Sergio Cossa: con lui la Clerici è rimasta cinque anni, poi tutto è finito di nuovo. Ad ogni modo Antonella ha detto di non aver perso le speranze, e di credere ancora nel grande amore. Quando la Toffanin le ha chiesto se pensa di sposare anche Vittorio Garrone, la Clerici ha risposto: “Non ora, ma in futuro mi piacerebbe sposarlo, non c’è due senza tre”. E, parlando dell’attuale compagno, ammette: “So che non lo lascerò mai. Sono stata davvero fortunata, non credevo proprio di ritrovare l’amore a questa età”.

Parlando di Eddy Martens, con cui ha avuto una storia lunga e importante, che ha portato alla nascita della sua unica figlia Maelle, Antonella ha raccontato: “Con lui mantengo un buon rapporto, anche ora che sta con Carmen, è una donna che mi piace molto, è fortunato e se la deve tenere stretta. Con lui ho un buon rapporto, è il papà di Maelle e lo sarà sempre”.