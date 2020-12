Alberto Matano esagera su Instagram: è andato oltre il limite

Il noto giornalista e conduttore Rai Alberto Matano ha pubblicato su Instagram un altro post decisamente “criptico”. Vediamo insieme cosa c’è dietro.

La posa è quella di un felino con gli occhi puntati sulla preda e pronto a balzare in avanti da un momento all’altro per acciuffarla. O quella di un modello dallo sguardo sornione appoggiato su uno scoglio battuto dalle onde nella pubblicità di un profumo. E invece il buon Alberto Matano si sta “solo” preparando a una dura sessione di allenamento sportivo in casa…

L'”asticella” di Alberto Matano

“Oltre il limite”. Così, in stile telegrafico per non dire criptico, Alberto Matano scrive nella didascalia della foto appena pubblicata sul suo profilo Instagram. Con tanto di emoticon e hashtag: “💪🏻💥 #buongiorno #lunedi #ready #allenamento #casa #mood”. Il noto giornalista e conduttore Rai è in tenuta sportiva blu, con tanto di cappuccio in testa, coi gomiti appoggiati su una panca da addominali. Lo sguardo è più intenso e profondo che mai, forse preoccupato per la fatica fisica che lo aspetta, o magari solo un po’ troppo concentrato sull'”asticella”, ovviamente fissata molto in alto, in palestra come nella vita.

Sia come sia, i fan e follower di Alberto Matano non mancano di far sentire il proprio sostegno morale (anche con un pizzico di ironia) al loro beniamino. “Gli occhi dicono che hai preso freddo… Ma fa bene ci si conserva meglio!” scrive un utente. Un altro si profonde in complimenti: “Anche incappucciato bello”. E ancora: “Stanco Albertinoooo?”, “Sei carino”, “Hai un fisico 💣 💣 💣”. Piccole star dei social crescono…