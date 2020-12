Wanda Nara, la Littizzetto si difende dalle accuse: “Non a sfondo sessista”

Continuano le polemiche intorno a Wanda Nara. Ancora una volta la Littizzetto ha specificato il motivo delle sue frecciatine

Nei giorni scorsi è scoppiata una nuova polemica intorno a Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, che avrebbe pensato anche alla denuncia legale per Luciana Littizzetto dopo le sue continue frecciatine. Così è arrivata la difesa di quest’ultima durante l’ultima puntata a Che tempo che fa, dove ha specificato che le sue dichiarazioni non erano a sfondo sessista: “Che il cielo benedica le donne che sanno ridere di loro, che si fanno prendere in giro perché questa è la vera uguaglianza”. Successivamente ha aggiunto: “Un comico può capitare che faccia una battuta esagerata, ma non era sessismo che è un’altra cosa”.

Wanda Nara, le motivazioni della Littizzetto

Durante la puntata la stessa Littizzetto ha toccato vari punti per risolvere la questione: “Se una donna fa una battuta discutibile su un’immagine discutibile di una donna è sessismo? No. È solo libertà di pubblicare quello che ti pare e di parlarne come ti pare. A ogni azione, una reazione. Punto”. Infine, ha rivolto il suo ultimo pensiero alle tante donne che ha preso di mira durante la sua carriera: “Siamo benedette la Marcuzzi e la De Filippi. La D’Urso, la Hunziker, la Ferragni, Filippa. Sia santificata la Belen e le Rodriguez tutte. Perché ridere è una salvezza, una delle poche cose che in questi tempi duri ci ha salvato”.