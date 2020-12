Tomaso Trussardi, polemica su Instagram: “Che succede con la Hunziker?”

Tomaso Trussardi perde la pazienza per un commenti sul social network a una foto con la sua famiglia: “Questione imbarazzante”.

Qualche ora fa Tomaso Trussardi ha pubblicato un post su Instagram che ha generato non poca confusione tra i suoi follower e seguaci. Tanto che lo stesso imprenditore si è visto costretto a intervenire nel dibattito per spiegare l’equivoco. Ma all’ennesimo commento di un utente scettico ha perso le staffe…

Botta e risposta con Tomaso Trussardi

“Ti lascio con le tue convinzioni… sta diventando imbarazzante la questione!” ha tagliato corto Tomaso Trussardi, oltremodo seccato e spazientito. Ma facciamo un passi indietro. Il Nostro aveva pubblicato una tenera foto raffigurante la sua splendida famiglia: lui, la moglie Michelle Hunziker la piccola Celeste e Sole (quest’ultima ancora nella pancia della mamma). Lo scatto risale al giorno del matrimonio, il 10 ottobre del 2014, e siccome oggi non ricorre l’anniversario di matrimonio, qualche utente di Instagram si è insospettito.

Trussardi si è limitato a scrivere “throwback”, ovvero “ritorno al passato”, nella didascalia dell’immagine. Molti suoi follower però hanno voluto vederci più chiaro, chiedendo quale fosse il motivo e il senso di quella. Una in particolare ha chiosato: “Questa foto che rappresenta oggi? Cioè nn è ottobre non è l’anniversario…”. L’imprenditore dopo aver spiegato con santa pazienza il significato di quella parola, all’ennesima replica dell’utente ha avuto uno scatto di nervi. E Michelle Hunziker? Per ora si gode il successo di All Together Now e non entra nel merito…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tomaso Trussardi (@therealtrussardigram)

EDS