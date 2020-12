Stasera in Tv: Report, anticipazioni sulle inchieste di oggi 14 dicembre

Appuntamento con Report stasera, 14 dicembre, alle 21:20 su Rai 3. Ecco tutti gli argomenti di cui si parlerà in puntata.

Oggi, lunedì 14 dicembre, alle 21:20 su Rai 3 andrà in onda un nuovo appuntamento con Sigfrido Ranucci e “Report”, il programma d’inchiesta più seguito d’Italia. Nei giorni scorsi l’account Twitter ufficiale del programma ha preannunciato quali saranno gli argomenti che Ranucci affronterà questa sera.

Report, anticipazioni 14 dicembre 2020

“Non solo Immuni. Un’ordinanza firmata dal presidente Musumeci a inizio giugno prevede che chiunque faccia ingresso in Sicilia si sia registrato sul sito internet e abbia utilizzato la web app collegata Siciliasicura. Come è andata?”, si legge in un primo Tweet. C’è dunque da aspettarsi che oggi a Report si parlerà di Siciliasicura, l’applicazione simile a Immuni finanziata dalla Sicilia per tracciare i contagi di Covid nella regione. Sempre per quanto riguarda il Coronavirus, sarà ospite in trasmissione l’ingegnere Mario Palazzetti. Si legge su Twitter: “L’ing. Mario Palazzetti è stato l’inventore del sistema frenante Abs, ora ha avuto un’altra geniale intuizione, per frenare il virus. In questa vicenda Report, come visto a giugno, ha avuto un ruolo e lunedì alle 21.20 su Rai 3 racconterà com’è andata a finire”.

Ma non solo Covid. Oggi a Report si parlerà anche dell’impatto che le navi hanno sull’ambiente: “Le navi producono rifiuti proprio come case e alberghi. Le acque di scarico vanno depurate e smaltite con attenzione. Ma chi controlla gli impianti di bordo? E la manutenzione che deve essere fatta regolarmente?” Suggerisce Twitter.

Stasera Report affronterà di nuovo il caso degli stipendi denunciato da Fausto Scandola: “Cisl: ‘Il mio è stato un commissariamento politico’. La prova? Una lettera dell’ex segretario della Fnp Cisl Gigi Bonfanti” scrive lo staff del programma sui social. “Lo scorso giugno si è dimesso il segretario dei metalmeccanici della Fim Cisl Marco Bentivogli. Cosa è successo nel corso di questi mesi dentro la federazione dei metalmeccanici?” Sigrfido Ranucci stasera parlerà anche di questo. Protagonista della serata anche l’ex segretario generale della Cisl Raffaele Bonanni, travolto nel 2014 dallo scandalo della sua pensione d’oro da circa 8000 mila euro lordi al mese. A Report racconterà che c’era una “gestione informale degli stipendi”.