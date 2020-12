Selvaggia Roma contro l’ex Chiofalo risponde a tutte le accuse

Selvaggia Roma, uscita dal Grande Fratello VIP, è pronta a replicare a tutte le accuse accumulate durante la sua permanenza nella Casa.

Selvaggia Roma ha appena varcato la soglia della Casa del Grande Fratello per tornare finalmente nel mondo esterno, dopo l’eliminazione. E’ quindi pronta a replicare a tutte le varie accuse, gossip e chiacchiere che hanno fatto il giro del web e della stampa, durante la sua permanenza nel programma. La prima questione spinosa da sistemare sono le accuse dell‘ex ragazzo di Selvaggia, Francesco Chiofalo.

Selvaggia Roma contro l’ex Chiofalo

Francesco Chiofalo, dopo la rottura definitiva con la Roma, aveva accusato l’ex protagonista di Temptation Island di aver mentito sulla triste storia del rapporto con suo papà. Selvaggia, infatti, ha spesso raccontato dell’inesistente relazione con il padre e della storia dolorosa che la caratterizza: il papà l’avrebbe abbandonata da piccola e le avrebbe detto di non riconoscerla come figlia, una frase che le aveva lasciato una ferita profondissima.

L’ex fidanzato Chiofalo la accusa di aver mentito. Le prove delle sue bugie, secondo lui, starebbero in alcune foto che ritraggono Selvaggia con suo padre e nel fatto che lo stesso Chiofalo lo avrebbe conosciuto. La Roma, tuttavia, ha prontamente replicato alle accuse smentendo tutto.

La foto incriminata, infatti, risale al 2019 ed è stata scattata in occasione del compleanno di suo fratello che aveva pregato Selvaggia di partecipare, nonostante la presenza di loro padre. Inoltre, sul fatto che Chiofalo ha conosciuto l’uomo, la Roma ha replicato: “Lo conobbe per altri motivi perché comunque preoccupato dei suoi atteggiamenti aggressivi nei miei confronti ma preferirei non parlare perché io, al contrario di lui, non ho necessità di farmi pubblicità con la sua faccia.”

I tentativi di Chiofalo di far passare Selvaggia come una bugiarda sembrano essere finiti con un buco nell’acqua, mentre la ragazza spera di rientrare nella Casa del GF grazie al ripescaggio previsto per Natale.