Scopre in diretta di aver guadagnato 6,5 miliardi in 3 secondi con Airbnb

Brian Chesky, Ceo e fondatore di Airbnb, ha scoperto durante un’intervista che il valore delle azioni della società era schizzato alle stelle.

Guadagnare 6,5 miliardi in una manciata di secondi, e scoprirlo in diretta tv: è quanto accaduto a Brian Chesky, fondatore e Ceo di Airbnb, la popolarissima piattaforma internet che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi in tutto il mondo.

Il giovane manager ha ricevuto in diretta una delle più belle notizie della sua vita: nel bel mezzo di un’intervista a Bloomberg ha scoperto che il valore delle azioni della sua società era schizzato di un +112,8 per cento a quota 101 miliardi di dollari, cifre che hanno consacrato Airbnb come la più grande azienda di viaggi al mondo. L’annuncio, arrivato direttamente dalla giornalista, e ha colto Chesky a dir poco impreparato. “È la prima volta che sento questo numero…”, ha chiosato balbettando tanto era emozionato.

Airbnb gallina dalle uova d’oro

Lo scorso 10 dicembre Airbnb si è quotata alla borsa di New York e l’operazione è stata un successo: all’apertura delle contrattazioni il prezzo di ciascuna azione è salito fino a 146 dollari, cioè più del doppio dei 68 dollari indicati dall’azienda come prezzo di partenza. E sebbene il prezzo si sia poi leggermente assestato (venerdì, alla chiusura delle contrattazioni, ogni azione valeva poco meno di 140 dollari) quella di Airbnb è stata la più grande quotazione statunitense del 2020. Un anno in cui ci sono state tante e ben riuscite Ipo di aziende tecnologiche, come non se ne vedevano dai tempi della “bolla delle dot com” di vent’anni fa.

Per Airbnb i risultati in Borsa di questi ultimi giorni segnano un importante passo in avanti, dopo anni di attesa e, soprattutto, dopo mesi di gravi difficoltà e profondi cambiamenti, nella morsa di una pandemia che ha messo in gravissime difficoltà i viaggi e il turismo in generale.

