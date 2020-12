Prima vaccinata negli Usa, è un’infermiera: le immagini in diretta – VIDEO

C’è la prima vaccinata negli Usa, è un’infermiera: il video con le immagini in diretta della somministrazione del vaccino.

La prima vaccinazione contro il Coronavirus è stata effettuata oggi negli Usa. Il vaccino è stato somministrato nello Stato di New York a un’infermiera del reparto di terapia intensiva. La prima vaccinazione in assoluto è stata accolta da un lungo applauso. Si tratta di un momento storico e che dà speranza.

Peraltro, gli Usa sono il primo Paese al mondo sia per numero di contagi che di decessi e per questo appare davvero ancora più importante quanto avvenuto oggi. La ragazza ha commentato: “Dobbiamo tutti fare la nostra parte per porre fine alla pandemia”. Parole che appunto sono state accolte con grande soddisfazione.

Le immagini trasmesse in diretta televisiva dall’infermiera Sandra Lindsay, che ha ricevuto l’iniezione al braccio, sono un segno di speranza in mezzo a mesi in cui si è esclusivamente parlato della pandemia e del dramma vissuto dalla popolazione mondiale. “Non sembrava diverso dall’assumere qualsiasi altro vaccino”, ha detto la Lindsay dopo aver ricevuto l’iniezione del vaccino Pfizer. Donald Trump si è affrettato a commentare. “Complimenti agli Usa, complimenti al mondo”.

Si tratta di un importantissimo punto di svolta: un vaccino atteso con impazienza da mesi inizia a diventare disponibile per parte della popolazione. I funzionari statunitensi stimano che circa 20 milioni di persone potrebbero essere vaccinate a dicembre, a cominciare dagli operatori sanitari e dalle persone nelle case di cura. Ma fino a quando non ci saranno abbastanza dosi di vaccino da renderlo ampiamente disponibile al grande pubblico, probabilmente in primavera, anche negli Usa sono attesi mesi davvero durissimi. “Credo che questa sia l’arma che metterà fine alla guerra”, ha detto il governatore di New York Andrew Cuomo, che era presente al momento della vaccinazione dell’infermiera.