Oroscopo del giorno, martedì 15 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Dicembre ha toccato la metà dei suoi giorni. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 15 Dicembre 2020.

Il mese più scintillante dell’anno è finalmente arrivato alla metà dei suoi giorni. Che cosa avranno in serbo per noi oggi gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di martedì 15 Dicembre 2020.

Martedì 15 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. È arrivato per voi il momento di rimboccarsi le maniche. La Luna non sarà proprio dalla vostra parte, e la sua opposizione potrebbe rendervi abbastanza nervosi. Nonostante questo, è necessario non gettare la spugna e rimanere positivi.

Toro. Durante la giornata di oggi, il Cielo e le Stelle saranno in vostro favore e vi daranno la spinta giusta per affrontare a testa alta le prossime ore. Alcune questioni urgenti richiedono il vostro intervento, perciò forza e coraggio!

Gemelli. La giornata di oggi sarà per voi decisamente altalenante. Potreste sentirvi più lunatici e sensibili del previsto, ma non temete, tutto si risolverà per il meglio. Approfittatene per dedicare un po’ di tempo alla riflessione.

Cancro. La giornata di oggi sarà interamente dedicata alla riflessione ed al progetto. Un po’ di ansia e di stress potrebbero accompagnarvi durante le prossime ore, ma non temete, verso sera tornerà il buonumore.

Leone. Oggi sarà una giornata un po’ ambigua per voi. Qualche diverbio con i vostri cari potrebbe farvi storcere il naso, ma non temete, riuscirete in comunque sia ad essere produttivi che a trascorrere delle ore piacevoli, soprattutto verso sera.

Vergine. La giornata di oggi sarà estremamente proficua per voi, ma anche decisamente stancante. Forse avete esagerato con i troppi impegni, e questo vi servirà da lezione per la prossima volta. Cercate di non cedere al malumore.

Bilancia. La giornata si concluderà nel migliore dei modi, ma verso le prime ore del mattino potreste essere un po’ distratti. Cercate di mantenere la concentrazione e di prestare soprattutto molta attenzione all’orologio.

Scorpione. Le prossime ore saranno per voi discretamente piacevoli. Il consiglio migliore è quello di essere costanti e di non ridursi a sbrigare tutte le faccende all’ultimo. I tempi sono maturi per l’amore e l’eros, dunque levate il freno a mano e buttatevi!

Sagittario. Durante la giornata di oggi Venere sarà dalla vostra parte. È il momento di prendersi le proprie rivincite e di brillare più che mai. Rimboccatevi quindi le maniche e dimostrate a tutti di che pasta siete fatti.

Capricorno. Le prossime ore saranno illuminate dalla luce della Luna, in una posizione decisamente favorevole per voi. È quindi il momento di risolvere una volta tutte le situazioni più spinose e di lasciarsele finalmente alle spalle.

Aquario. Un periodo di grandi cambiamenti è alle porte, e voi fareste meglio ad essere pronti. Non è il momento adatto al riposo, anzi, l’esatto opposto. Rimboccatevi le maniche e datevi da fare; Giove e Venere saranno dalla vostra parte.

Pesci. La giornata di oggi sarà interamente dedicata alla riflessione. Molto probabilmente necessitate di un po’ di tempo da trascorrere in compagnia soltanto di voi stessi, ed è vostro dovere quello di concedervelo.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.