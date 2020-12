By

Curiosità sulla giovanissima romana Martina Sambucini: chi è la nuova Miss Italia 2020, cosa sapere su lei.

Un edizione anomala quella 2020 di Miss Italia, sebbene Patrizia Mirigliani, madrina della manifestazione giunta alla sua 81esima edizione, l’ha definita quella “della speranza”. Alla fine, a spuntarla è stata una ragazza di 19 anni, Martina Sambucini. Dietro di lei, rispettivamente in seconda e terza posizione, Beatrice Scolletta (Miss 365) e Alice Leone (Miss Liguria).

La nuova Miss Italia è stata eletta lontano dai riflettori televisivi: infatti, il concorso è andato in onda in modalità Covid-19, sul canale YouTube e sul profilo Facebook della manifestazione, oltre che sul sito ufficiale. Per il resto, c’era una giuria, presieduta da Paolo Conticini, e c’erano anche due presentatori della kermesse.

Cosa sapere su Martina Sambucini: una romana Miss Italia dopo 27 anni

La conduzione era infatti affidata quest’anno ad Alessandro Greco e Margherita Praticò. Martina Sambucini ha sbaragliato la concorrenza, avendo la meglio delle altre ragazze. Si tratta di una giovanissima laziale: nata a Marino e residente a Frascati, diplomata al liceo linguistico, era stata eletta Miss Roma 2020. Occhi verdi e capelli castani, la ragazza ha dunque ritornano lo scettro di più bella d’Italia nella Capitale, pur non essendo romana al 100%.

L’ultima romana ad aggiudicarsi il concorso, annuario della manifestazione alla mano, era stata addirittura Arianna David, nel lontano 1993. Ora dopo 27 anni ecco che arriva lei, che all’epoca non era nemmeno nata, e che racconta di essere una persona umile: “Sono cresciuta in una famiglia molto numerosa e affiatata”, ha spiegato durante il concorso e sostenendo di aver dovuto fare molti lavori fino a oggi per sbarcare il lunario.