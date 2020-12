Maria Teresa Ruta, il fratello svela: “Non doveva andare al GF Vip”

Si trova al GF Vip 2020 da tre mesi, Maria Teresa Ruta. Eppure lei non sarebbe dovuta esserci, a causa di suo fratello. L’uomo stesso svela il motivo.

Da Barbara D’Urso a ‘Domenica Live‘, spunta un altro retroscena che riguarda Maria Teresa Ruta. Quest’ultima è impegnata nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2020’, dove fino ad un mese e mezzo fa c’era pure sua figlia Guenda Goria. Ad un certo punto però la stessa Maria Teresa non avrebbe dovuto esserci. E suo fratello Stefano Ruta, invitato nella trasmissione della D’Urso, spiega il motivo.

Leggi anche –> La Ruta: “Goria mi incitava a cedere a molestie per la carriera”

“Era molto preoccupata per me. Nello scorso agosto sono rimasto coinvolto in un incidente a Forlì, mentre ero in bici. Ho passato un momento molto brutto, durato a lungo. Anche se ora sto bene e mi sento anche formato mentalmente e nello spirito. Ma la convalescenza non è finita”. Stefano Ruta si era fratturato ben nove costole, due vertebre cervicali, altre quattro lombari ed aveva rimediato una perforazione importante ad un polmone. Subito dopo il suo ricovero in ospedale l’uomo era tenuto anche in coma farmacologico.

Leggi anche –> La Ruta e la rivelazione del marito: “Mi ha sconvolto la vita”

Maria Teresa Ruta, il fratello Stefano: “Non voleva andare al GF Vip dopo quanto accaduto”

A seguito di questo episodio, Maria Teresa Ruta lo aveva raggiunto in ospedale, facendo sentire la propria presenza in maniera costante, nonostante le limitazioni presenti in materia di pandemia. Il ricovero avvenne all’ospedale di Cesena. Dopo il primo, sensibile miglioramento, Stefano Ruta fa sapere che sua sorella si era finalmente tranquillizzata. Solo a quel punto si è allora convinta ad accettare di entrare in trasmissione, appena pochi giorni prima del via, datato 14 settembre 2020.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Fedez, beneficenza per le strade di Milano: a chi ha donato 5mila euro

“Era da molto tempo che la produzione la cercava”, svela ancora l’uomo. Il quale non si è ancora del tutto ripreso. Ci vorrà circa un anno per un totale recupero dal punto di vista fisico. Successivamente la Ruta ha potuto vedere questo intervento di suo fratello a ‘Domenica Live’, non nascondendo tutta la sua commozione.