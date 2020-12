Maria Teresa Ruta, chi è il fratello Stefano: chi è e cosa gli è successo

Stefano è il fratello della famosa conduttrice Maria Teresa Ruta. Scopriamo insieme chi è e il suo rapporto molto forte con la sorella.

La conduttrice ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip con la figlia Guenda Goria. Di lei e della sua famiglia sappiamo quasi tutto, ma facciamo chiarezza su suo fratello.

Il nome di Stefano Ruta è arrivato sulla bocca di tutti dal 28 agosto 2020. L’uomo era stato coinvolto in un brutto incidente stradale mentre partecipava a una gara podistica. Scopriamo di più su di lui.

Maria Teresa Ruta e il forte legame con il fratello Stefano

A fine agosto stava partecipando al Gran Premio Krifi Caffè, quando un’auto l’ha travolto. A bordo del veicolo c’erano un uomo di 84anni, alla guida, e una donna di 67anni. Le circostanze del fatto sono ancora poco chiare date che il comune di Forlì aveva chiuso la circolazione in orario di gara, ma la vettura dell’84enne ha comunque ignorato tutte le ordinanze.

Fortunatamente, Ruta è sempre rimasto cosciente ed è stato ricoverato al reparto di Rianimazione all’ospedale Bufalini di Cesena in prognosi riservata. Le sue condizioni, però, erano troppo gravi ed è stato indotto in coma farmacologico.

E’ stato proprio il suo incidente a far vacillare l’ingresso della sorella nella casa del GF Vip. “Maria Teresa si è catapultata da Atene a Cesena, dove ero in ospedale e per diverso giorni non ha voluto firmare il contratto perché la situazione era veramente critica. Quando ha visto che non ero più in pericolo di vita e la situazione era migliorata, seppur ancora molto difficile per me dal punto di vista fisico e morale, finalmente ha avuto la serenità per dire: “Va bene Grande Fratello, sono stanti anni che mi cercate, tanti anni che vi cercavo, finalmente sono pronta a entrare nella casa“.

Fortunatamente le sue condizioni migliorano di giorno in giorno e nel giro di un annetto tornerà quello di sempre. La paura è stata tante per Stefano, ma l’affetto e il supporto della sorella l’hanno sempre aiutato.