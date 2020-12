Lory Del Santo stuzzica i fan: video in costume “bollente” su Instagram

I fan e follower di Lory Del Santo sono rimasti tutti a bocca aperta di fronte al suo ultimo video postato su Instagram: ecco perché.

E’ lei o non è lei? La domanda sorge spontanea non appena iniziano a scorrere le immagini dell’ultimo video postato da Lory Del Santo sul suo profilo Instagram. Nel filmato appare infatti una donna in costume nero, capelli biondi e fisico mozzafiato, intenta a salire una ripida scala (non è dato sapere dove, ma tutto lascia pensare a una piscina per tuffatori). vedere per credere.

Il quesito di Lory Del Santo al suo pubblico virtuale

Il filmato dura pochi secondi, e così pure la sorpresa dei fan e follower di Lory Del Santo. La donna protagonista della clip, infatti, non è lei: sembra essere molto più giovane, e i tratti somatici e la carnagione fanno pensare a una straniera. Il punto, però, è un altro. Il video in questione per Lory Del Santo non è che un pretesto per riflettere su un interrogativo ben più profondo e importante.

“Tu quante scale hai dovuto salire nella tua vita?” domanda Lory Del Santo nel testo del suo post, rivolgendosi idealmente a ogni suoi affezionato seguace di Instagram. Come dire: non fate gli sciocchi concentrandovi sul dito, ma guardate alla Luna. Quanto a lei, non risponde alla cruciale domanda, ma tutti sanno che ha alle spalle un passato (anche recente) molto burrascoso e doloroso. A ciascuno il suo…

