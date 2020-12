Loredana Lecciso fa infuriare Romina Power, la famiglia non si tocca

Nel corso di questi lunghi anni Loredana Lecciso è stata protagonista al fianco del cantante Al Bano. Le sue ultime parole però non devono essere piaciute per nulla a Romina Power.

Una famiglia allargata simbolo dei giorni nostri. Così Loredana Lecciso è stata protagonista in tutti questi anni della love story con Al Bano. La stessa showgirl è tornata a parlare durante Grand Hotel esponendo tutte le difficoltà del caso con i vari rapporti con figli ed ex: “Ho costruito una bella famiglia allargata assieme ad Al Bano, ma sono sincera: provengo da una famiglia tradizionale e così vorrei che mia figlia facesse lo stesso”. Poi ha aggiunto: “So che è strano e antiquato dire queste cose nel 2020, però avendo vissuto entrambe le dimensioni, posso dire ciò che penso”. In molti le hanno fatto notare che parlare di famiglia tradizionale potrebbe far storcere il naso, per così dire, a Romina Power che non ha mai digerito l’allontanamento del marito dalla sua prima famiglia per crearne una nuova con la Lecciso.

Loredana Lecciso, le difficoltà con la famiglia allargata

La Lecciso è tornata insieme ad Al Bano da circa un anno trascorrendo anche il lockdown nella tenuta del cantante a Cellino San Marco. In quel momento era presente anche Romina Power visti i rapporti lavorativi con l’ex marito. Per la Lecciso è stata davvero dura affrontare i problemi quotidiani anche con le altre figlie di Al Bano, tipo con la terzogenita Cristel Carrisi, nata dal passato matrimonio con Romina. In passato, infine, anche Loredana è stata sposata per circa tre anni con Fabio Cazzato, proprietario di alcune tv locali pugliesi dove ha iniziato come conduttrice prima di essere famosa in tutt’Italia.