La Famiglia Reale si allarga! Pippa Middleton di nuovo incinta.

La Famiglia Reale è pronta ad accogliere un nuovo membro. Pippa Middleton è incinta del suo secondo figlio, con il marito James Matthew.

Pippa Middleton e suo marito, il miliardario James Matthew sono contentissimi e non vedono l’ora di accogliere nella Royal Family un nuovo arrivato! La sorella di Kate, infatti, è di nuovo incinta e aspetta il suo secondo figlio, dopo Arthur. I fratellini eredi al trono George, Charlotte e Louis figli di Kate e William, avranno un nuovo cugino o una nuova cugina.

Pippa Middleton e James felici in tempi difficili

Una fonte vicina alla Royal Family ha raccontato che Pippa e James, che oggi vivono a Londra e si sono rifiutati di rilasciare dichiarazioni sull’argomento, sono “elettrizzati” dalla bellissima notizia della gravidanza, che arriva proprio in un anno particolarmente difficile per il Regno Unito e la Famiglia Reale, vista la situazione Covid, che ha colpito anche il Principe Carlo.

Con l’arrivo del secondo figlio, inoltre, pare che Pippa e James stiano pensando di trasferirsi e comprare una casa il più vicino possibile ai genitori di lei, Carole e Michael Middleston. Come moltissimi inglesi (e non solo), anche la Famiglia Reale sta ancora decidendo come passerà le vacanze di Natale, viste le restrizioni previste dal Governo, che impongono nuclei familiari di massimo 3 persone per pranzi e cene.

Lo stesso William, marito di Kate Middleston, ha infatti dichiarato: “E’ difficile, stiamo ancora decidendo cosa fare…è complicato capire cosa è meglio fare.” E persino la stessa Regina Elisabetta, quest’anno sarà costretta a rompere una tradizione storia della Royal Family e non passerà il Natale con la sua famiglia, non potendo lasciare Buckingham Palace.