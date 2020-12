Grande Fratello Vip, anticipazioni del 14 dicembre: novità e colpi di scena

Nuovo appuntamento oggi, lunedì 14 dicembre 2020, con una nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip: ecco tutte le curiosità e novità

Il Grande Fratello Vip continua senza sosta. E così oggi, lunedì 14 dicembre 2020, andrà in onda una nuova puntata live con la conduzione di Alfonso Signorini. Non ci sarà nessun eliminato, ma al televoto ci sono Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Maria Teresa Ruta. Da casa le persone potranno decidere chi salvare, ma nessuno lascerà la casa. L’anticipazione è arrivata dallo stesso padrone di casa venerdì scorso. Il meno votato cosa farà? Andrà in nomination per la prossima puntata, già in programma venerdì 18 dicembre su Canale5.

Grande Fratello Vip, la Gregoraci nella casa?

Nello scorso appuntamento c’è stata una lite tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: così l’ex moglie di Flavio Briatore potrebbe tornare nella casa per un chiarimento con il suo amico speciale, con il quale ha condiviso momenti speciali al Grande Fratello Vip. Successivamente Alfonso Signorini cercherà di capire meglio quello che è avvenuto tra l’infuencer Tommaso e la new entry Sonia Lorenzini: i due si sono beccati in maniera davvero forte dopo l’ingresso nella casa di quest’ultima. Appuntamento a questa sera, lunedì 14 dicembre, con una nuova puntata del GfVip con clamorosi colpi di scena.