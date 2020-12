Gomez Gasperini, parole pesanti: “La verità quando andrò via” – FOTO

Lo scontro Gomez Gasperini presenta un nuovo dettaglio molto significativo. E che lascia presagire ad un addio imminente del Papu all’Atalanta.

El Papu Gomez Gasperini, tutto vero. È lo stesso calciatore a confermare ufficialmente come la situazione all’interno dello spogliatoio dell’Atalanta sia precipitata. L’esperto calciatore ha pubblicato una storia sul suo profilo personale Instagram nel quale denuncia di non avere la possibilità di potere dire la sua in altra maniera.

“Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Volevo solo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapere la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”. Affermazioni brevi ma molto pesanti, che lasciano presagire a questo punto una cessione imminente già in quella che sarà la prossima sessione di calciomercato invernale, a gennaio. Nei giorni scorsi si era parlato di uno scontro fisico avvenuto proprio tra Gomez e Gasperini, nel corso dell’intervallo della partita di Champions League pareggiata a fatica dall’Atalanta in casa contro il Midtjylland per 1-1. In quella occasione Gomez avrebbe sferrato un pugno a Gasperini dopo uno sfogo di quest’ultimo rivolto ai suoi giocatori.

Gomez Gasperini, tra il calciatore e l’Atalanta rottura insanabile

Il gruppo avrebbe preso in toto le difese del 32enne argentino, che della squadra è capitano. La società non avrebbe preso una posizione netta, in base a quanto si può desumere da questa reazione di Gomez. Sembra che Gasperini avesse richiesto l’immediata esclusione sia di quest’ultimo che di Josip Ilicic, pretendendo che la dirigenza mettesse entrambi fuori rosa. Una richiesta però negata.

Poi l’allenatore è stato il primo a confermare i problemi in casa nerazzurra, dopo l’avvenuta qualificazione agli ottavi di Champions League a seguito della vittoria per 1-0 in casa dell’Ajax. Ma lì Gasperini aveva parlato della necessità di non rovinare il lavoro fatto in queste ultime, strepitose stagioni dell’Atalanta. Anche alla luce di ciò lo sfogo del Papu appare inaspettato. Ma ieri sia lui che Ilicic non hanno giocato nel 3-0 inferto dalla ‘Dea’ alla Fiorentina in campionato.