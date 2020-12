Gigi Riva, caduta in casa: le condizioni dell’ex attaccante della Nazionale

By

Incidente per Gigi Riva, una caduta in casa ma per fortuna sembra senza conseguenze: le condizioni dell’ex attaccante della Nazionale.

Piccolo incidente domestico per Gigi Riva, che ha spaventato familiari e tifosi, ma a quanto pare non avrebbe avuto conseguenze: l’ex bomber della Nazionale e del Cagliari, che portò la squadra sarda a uno storico scudetto, infatti sarebbe caduto in casa. Avrebbe riportato solo delle alcune escoriazioni.

Leggi anche -> Funerali Paolo Rossi, il dolore di Cabrini: “Fratello, mi manca tutto di te”

La notizia è stata resa pubblica dalla cronaca locale, che ha spiegato come Gigi Riva sarebbe stato soccorso dai familiari, quindi sarebbe arrivata sul posto un’ambulanza, ma lui avrebbe rifiutato il ricovero in ospedale. “Rombo di tuono”, come veniva soprannominato da calciatore l’attaccante del Cagliari, ha da poco compiuto 76 anni.

Leggi anche -> Paolo Rossi, Altobelli svela: “Non rispondeva più ai messaggi”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Come sta Gigi Riva dopo l’incidente domestico

Nei giorni scorsi, Gigi Riva pare sia rimasto molto turbato dai due gravi lutti che hanno colpito il mondo del calcio, ovvero il decesso di Diego Armando Maradona prima e di Paolo Rossi poi. Negli ultimi anni, in più di un’occasione si sono fatte ipotesi sulle sue condizioni di salute. A marzo di quest’anno, invece, l’ex calciatore aveva dovuto fare i conti con un grave lutto familiare, la scomparsa della sorella maggiore Fausta, residente in provincia di Varese.

In un’intervista di un paio di anni fa, alla Gazzetta dello Sport, Gigi Riva ha implicitamente ammesso di avere dei problemi di salute e ha spiegato: “Sto meglio dopo un po’ di affaticamento. Ma d’altronde, non sono più un ragazzino”. Quindi sui figli Mauro e Nicola: “Sono loro la mia forza”. Il campione azzurro, che con la nazionale ha vinto uno storico Europeo nel 1968, l’unico nel nostro palmares, è molto legato alla sua famiglia.