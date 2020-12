Filippo Nardi squalifica, rischio concreto: “Ha fatto una cosa vietatissima”

Per Filippo Nardi squalifica possibile già dopo qualche giorno dal suo ingresso al GF Vip 2020. La richiedono alcuni utenti sui social.

Pronti, via, e pure Filippo Nardi rischia la squalifica lampo, a neppure tre giorni dal suo ingresso al Grande Fratello Vip 2020. Il 51enne italo-inglese infatti ha rivelato a Tommaso Zorzi una informazione confidenziale, cosa che non avrebbe dovuto fare. Nel corso di un conciliabolo con l’influencer, il buon Filippo Nardi gli avrebbe rivelato che il reality show non terminerà il prossimo 8 febbraio 2021, come tutto il gruppo degli inquilini crede.

Leggi anche –> Maria Teresa Ruta, il fratello svela: “Non doveva andare al GF Vip”

L’ultima puntata avrà infatti luogo il giorno 15. “Il programma finisce a metà febbraio” si è lasciato scappare Filippo a Tommaso, il quale ha reagito con stupore. Nardi subito ha capito di avere fatto la frittata, come si suol dire. “Dici l’otto Tommaso? Ehm…Boh…Non dico nulla…”, si giustifica il dj ed ex gieffino di lungo corso, che prese parte al GF 2 nell’ormai lontano 2001. “Ne nasce un battibecco, nel quale Tommaso si sfoga proprio contro Filippo rivolgendogli anche qualche parolaccia. “Noi siamo qui da tre mesi, tu non puoi farci questo”.

Leggi anche –> Maria Teresa Ruta: “Goria mi incitava a cedere a molestie per la carriera”

Filippo Nardi squalifica, diversi utenti contro il concorrente del GF Vip 2020

Ormai però Filippo ha maturato una certa esperienza per gestire certe situazioni. Lui alla fine l’ha presa sul ridere. Ma sui social network molti utenti ne chiedono ora la testa sottolineando come il suo sia un trasgredire evidente al regolamento. Per altre situazioni, già nel corso di questa edizione del GF Vip 2020 sono diverse le squalifiche che hanno costretto altri partecipanti come Denis Dosio e Stefano Bettarini a dovere andarsene giocoforza.

Leggi anche –> ‘Il Conte’ Nardi, rissa sfiorata con Robbie Williams: il motivo in tv

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Alla fine comunque questa situazione è finita a tarallucci e vino, e proprio Tommaso Zorzi ci ha fatto dell’ironia. “A questo punto è chiaro che ci manderanno tutti a ‘L’Isola dei Famosi’ appena finirà il Grande Fratello”.