L’ex fidanzata del gieffino Filippo Nardi è Benedetta Dolfi. I due hanno avuto una storia molto travagliata, dalla quale è nato un figlio.

Benedetta Dolfi è l’ex fidanzata di Filippo Nardi, tra i nuovi personaggi del “Grande Fratello Vip“. Proprio nella Casa più spiata d’Italia ha parlato del suo rapporto, ormai finito, con la sua ex.

Filippo Nardi è tornato in grande stile nella Casa del “Grande Fratello” dopo ben diciannove anni. Durante l’edizione alla quale partecipò venne eletto come personaggio tormentone dell’anno e lo ricordiamo anche per la partecipazione, nel 2018, al reality “L’Isola dei Famosi“. Il gieffino è stato legato a lungo con Benedetta Dolfi, i due si sono conosciuti nel 1996 e, sebbene non si siano mai sposati, hanno avuto una relazione molto importante, dalla quale nel 2002 è nato il figlio Zachary. Durante il suo percorso all’Isola, parlò spesso della relazione con la sua ex come di un amore meraviglioso. “Sei la persona che rispetto più al mondo, mi scuso per non essere il compagno che meritavi e non esserci stato nei momenti più delicati, nostro figlio è fortunato ad averti come madre ed io ad averti come amica“, ha scritto Nardi in una lettera per Benedetta.

Filippo Nardi e Benedetta Dolfi, come sono i rapporti oggi

La storia d’amore tra Filippo Nardi e Benedetta Dolfi si concluse nel 2007 in tragedia, quando il gieffino affrontò dei gravi problemi finanziari che lo costrinsero a vendere le cose più care che avesse comprato. In seguito a questa crisi, Nardi è sprofondato in una lunga depressione e gli sono stati spesso attribuiti dei flirt con donne dello spettacolo come Barbara D’Urso e Elisabetta Gregoraci, mai confermati.

Nonostante Filippo Nardi abbia affrontato dei problemi finanziari, ha cercato di non far mai mancare nulla al figlio Zachary, per lui la persona più importante al mondo. Con la sua ex compagna Benedetta Dolfi, il rapporto non potrebbe essere dei migliori: parlando di lei in un’intervista, il gieffino l’ha definita la sua migliore amica e la donna che rispetta di più oltre a sua madre. Per vivere affianco a lei e al figlio Zach, vive a Firenze a pochi chilometri da casa loro.