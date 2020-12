Eruzione Etna, boati fortissimi e colate di lava – VIDEO

Immagini spettacolari eruzione Etna: il gigante che domina Catania illumina la notte fra il 13 ed il 14 dicembre con delle manifestazioni potentissime.

Sui social network, alla voce ‘eruzione Etna‘, è possibile trovare delle testimonianze dirette di quello che è avvenuto nella serata di domenica 13 dicembre 2020. Il vulcano che sovrasta Catania ha dato vita a delle colate laviche immani, accompagnate da forti boati ed esplosioni naturali.

In particolare lo spettacolo è arrivato dal cratere situato a sud est. Dalle ore 22:00 in poi è iniziato il tutto. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha seguito sin dal primo momento la vicenda sull’attività eruttiva dell’Etna, osservando ogni processo fino alle prime ore di oggi. L’ultimo aggiornamento arrivato dall’Ente risale alle ore 05:27. In tale circostanza l’attività eruttiva è stata definita “in decremento” dopo alcune ore nelle quali aveva mostrato una oscillazione in potenza.

Eruzione Etna, le testimonianze degli utenti sui social network

Ecco la magnifica attività stromboliana in atto sull’#Etna dalle 23 circa. L’eruzione sta interessando la zona del Cratere di Sud-Est, con una probabile colata lavica nel versante sud. Il tremore vulcanico e l’attività infrasonica sono drasticamente aumentati. pic.twitter.com/4uzFPfknd1 — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) December 13, 2020

Come sempre accade in situazioni come questa, in tanti ne hanno approfittato per realizzare delle immagini sia in foto che in video. Su Twitter in particolare è possibile ammirare quanto riportato dagli utenti.

L’ultima attività importante in tal senso era datata 14 agosto 2020, con l’Etna che periodicamente si risveglia per dare adito a spettacoli magnifici come questo. Ovviamente le forze dell’ordine impediscono ai civili di avvicinarsi più del dovuto in caso di eruzioni.