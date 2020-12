Emma Marrone, scatto speciale su Instagram: “Foto ricordo”

Il profilo Instagram di Emma Marrone non dorme mai: ecco l’ultimo pensiero rivolto dalla celebre cantante al suo fedelissimo pubblico virtuale.

Dopo aver dato il meglio di sé a X-Factor, Emma Marrone si sta godendo qualche giorno di meritato riposo pre-natalizio. Ma attraverso Instagram tiene costantemente aggiornato il suo adorante pubblico virtuale.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La “cartolina” di Emma Marrone ai suoi fan

Quest’anno difficilissimo sta ormai volgendo al termine ed è tempo di bilanci anche per Emma Marrone. I mesi passati sono stati particolarmente ostici per tutti, ma lei non ha mai perso la sua carica di ottimismo e positività. E ora la famosa cantante ha voluto indirizzare da Instagram una “foto ricordo”, come la chiama lei, a tutti coloro che da dieci anni la ascoltano e la seguono, emozionandosi con i suoi brani.

Leggi anche –> Emma Marrone, il messaggio di addio: “Le cose belle finiscono” – FOTO

Leggi anche –> Emma Marrone, quell’odore che non riesce a dimenticare: ecco cos’è

Leggi anche –> Emma Marrone, grave lutto per la cantante: l’addio a Gaetano

“Il sorriso non lo perdere mai” cantava la Nostra qualche anno fa, e lei è stata di parola, anche quando la vita l’ha messa a dura, anzi durissima prova. Nonostante la malattia, Emma ha continuato a dare il massimo come artista e come donna, sempre a testa alta e con la voglia di farcela. Tutti sono rimasti ammirati dopo averla vista per la prima volta nei panni di giudice a X-Factor, e ora che sta tornando alla sua quotidianità i fan sperano che torni a esibirsi al più presto sul palco. Ovviamente per il momento l'”abbraccio” dell’artista rimane virtuale, ma è solo questione di tempo…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

EDS