Emilio Fede ricoverato d’urgenza, colpito dal Covid

Emilio Fede è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Il conduttore televisivo di 89 anni è positivo al Covid. Le sue condizioni fanno preoccupare.

L’ex direttore del Tg4, Emilio Fede, è risultato positivo al Covid-19. Il conduttore televisivo è stato ricoverato al Covid Residence dell’ospedale del Mare di Napoli, una struttura specializzata per persone che sono impossibilitate a trascorrere l’isolamento domiciliare nelle proprie abitazioni.

Emilio Fede è risultato positivo al Coronavirus negli scorsi giorni ed li ha trascorsi in isolamento domiciliare presso un hotel del lungomare di Napoli, fino a stamattina quando è stato trasferito d’urgenza al Covid Residence della ASL1, nel quartiere Ponticelli di Napoli. Il giornalista sembra che trascorrerà i restanti giorni di isolamento presso questa struttura, destinata a coloro hanno contratto il virus in forma lieve o che non presentano alcuna sintomatologia. L’ex direttore del Tg4 di 89 anni, compiuti lo scorso 24 giugno, è asintomatico e le sue condizioni di salute sono stabili. Emilio Fede si è trasferito a Napoli con la moglie Diana De Feo da quando ha avuto guai con la legge ed ha scelto la città partenopea per scontare il suo residuo di pena ai domiciliari.

Emilio Fede e i problemi con la legge

I problemi con la legge del conduttore televisivo risalgono al giugno dello scorso anno, dove è stato raggiunto da sei carabinieri in borghese mentre era a cena fuori insieme alla moglie. Gli è stato intimato di non lasciare il suo albergo fino alla decisione del magistrato e l’accusa era di evasione degli arresti domiciliari, dato che aveva abbandonato la sua casa di Milano per recarsi a Napoli.

Emilio Fede era stato condannato a 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby bis e aveva dato la notizia del suo viaggio ai carabinieri, ma non aveva atteso il loro permesso prima di partire. L’ex direttore del Tg4 non era stato condannato a scontare la sua pena in carcere a causa dei suoi problemi di salute e gli erano stati concessi gli arresti domiciliari. I suoi spostamenti sono tuttavia limitati e il giornalista è autorizzato a lasciare la propria abitazione solo dalle 6 alle 22.