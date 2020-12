I genitori di Elisa Isoardi si sono separati quando lei aveva solo tre anni: la famiglia è stata divisa e lei ha affidato tutto alla madre.

Il rapporto che Elisa Isoardi ha con la madre Irma Sarale è davvero speciale e affiatato. I genitori di Elisa si sono separati quando lei aveva appena tre anni, e la famiglia è stata divisa in modo drammatico: mentre le bambine sono rimaste con mamma Irma, il padre si è preso il fratello Domenico ed è scomparso dalla vita delle donne. Elisa ha sofferto molto per via della mancanza della figura paterna, ma da adulta sembra che sia riuscita a recuperare il rapporto con l’uomo.

Elisa Isoardi, la commozione pensando a mamma Irma

Il rapporto più importante è ovviamente rimasto quello che la lega alla madre. Durante l’intervista a “Oggi è un altro giorno” Elisa ha raccontato: “Mi commuovo a parlare di mia mamma. Quando soffre una figlia, è la mamma che soffre. Io mia madre non l’ho sentita per un po’ di tempo quando stavo giù e soffrivo ancora di più perché era impotente in quei periodi: io ero arrabbiata, lei ha fatto la cosa migliore, mi è rimasta vicina da lontano”.

Ma il rapporto madre e figlia non è sempre facile, e nei momenti di frustrazione e debolezza Elisa è stata molto dura nei confronti di mamma Irma. Le donne però sono spesso insieme, e Irma ha raccontato più volte di seguire con passione tutte le comparse della figlia in televisione. La Isoardi, in cambio, ascolta con fiducia i consigli della madre, anche quando si tratta dell’abbigliamento o del look.