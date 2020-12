Eclissi totale di sole: come e quando osservarla. Le informazioni utili.

In questo mese ricco di eventi astronomici imperdibili, all’indomani del picco delle Geminidi, le stelle cadenti di dicembre, arriva l’eclissi totale di Sole. Purtroppo, però, non potremo vederla dall’Europa.

L’eclissi, infatti, sarà visibile solo in parte dell’emisfero australe, dall’Oceano Pacifico meridionale all’Atlantico meridionale, dunque dal Cile e Argentina fino all’Africa sud-occidentale. Anche noi, però, potremo osservare lo spettacolo a distanza, grazie ai servizi di streaming online offerti dai diversi centri astronomici. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Cielo del mese di dicembre 2020: stelle cadenti, rara congiunzione Giove e Saturno

Eclissi totale di sole: come e quando osservarla

Dopo quella del 2 luglio 2019, il 14 dicembre si verificherà una nuova eclissi totale di Sole, ma ancora una volta non sarà visibile dall’Italia. Come quella dello scorso anno, anche questa sarà visibile in Sud America, in una parte del Cile e dell’Argentina, in particolare nel selvaggio e bellissimo territorio della Patagonia.

Nel percorso che la Luna farà nel coprire il Sole, l’eclissi sarà visibile fino all’Africa sud-occidentale, dove però il fenomeno sarà parziale. Così come apparirà parziale in altri Stati dell’America meridionale: Bolivia, Brasile, Ecuador, Paraguay, Perù e Uruguay.

Il fenomeno inizierà dalle 14.33 ora italiana (13.33 UTC) e terminerà alle 19.53, con la totalità che sarà raggiunta alle 17.13, sempre ora italiana. L’oscuramento completo del Sole da parte della Luna durerà 2 minuti e 10 secondi. Durante l’eclissi sarà possibile osservare la corona del Sole e la sua struttura.

Il percorso della totalità dell’eclissi andrà dalla cittadina di Saavedra, affacciata sull’Oceano Pacifico, in Cile, a Salina del Eje, località sull’Oceano Atlantico, in Argentina.

Le zone della Patagonia argentina dove si verificherà l’eclissi totale di Sole sono le province di Neuquén e Río Negro. L’oscuramento totale coprirà una fascia trasversale di circa 100 chilometri nelle località di Aluminé, Junín de los Andes, Las Coloradas, Piedra del Águila, El Cuy, Sierra Colorada, Ramos Mexia, Valcheta, San Antonio, Las Grutas e El Cóndor. Come riporta Ansa, citando agenzia di stampa Telam.

Purtroppo, a causa della pandemia di Covid-19 allo spettacolo non potrà assistere la folla di visitatori che si sarebbe radunata in occasioni come questa. Vista l’emergenza sanitaria, le autorità locali hanno concesso l’autorizzazione a raggiungere le zone interessate della Patagonia solo a meno di 200 scienziati da tutto il mondo. Sarà dunque un’eclissi a distanza, anche per molti argentini.

Dove e come vedere il fenomeno



Sebbene l’eclissi totale di Sole non sarà visibile in Italia, avremo comunque la possibilità di osservarla grazie ai numerosi servizi online di streaming sui fenomeni astronomici.

Potremo vedere in diretta l’eclissi totale di Sole dal canale YouTube del Centro Cultural de la Ciencia a partire dalle 15.30 ora italiana (le 11.30 ora locale): a questa pagina.

L’eclissi totale, con tutte le informazioni, sarà mostrata anche sui canali web della Nasa.

Il fenomeno sarà mostrato e descritto anche sul sito web e sul canale YouTube del Virtual Telescope Project di Gianluca Masi, a partire dalle 15.30.

Infine, vi ricordiamo di non perdere l’eccezionale congiunzione tra Giove e Saturno del 21 dicembre, giorno del solstizio d’inverno, che appariranno nel cielo del crepuscolo vicinissimi, come non accadeva dal 1623, l’epoca di Galileo e Keplero.