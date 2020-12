Disastro naturale per una scogliera erosa: tanti paesi tagliati fuori

L’azione erosiva inarrestabile praticata dal mare su di una scogliera ha portato ad una situazione di irreversibilità molto grave.

Una intera città, assieme ai villaggi che sorgono nelle vicinanze, rischiano di essere isolati in maniera importante nel giro di poche settimane. E questo potrebbe accadere qualora una porzione di una scogliera dovesse franare in mare. Gli esperti del Coastal Change Observatory di Withernsea sostengono che una tempesta sufficientemente forte potrebbe portare proprio al verificarsi di questo scenario, in Inghilterra.

Siamo nella regione dello Yorkshire, a non grande distanza dalla città di Hull. La zona interessata è situata a Sand-le-Mere, con la scogliera in questione che funge da barriera naturale per la città di Withernsea. La scogliera a rischio crollo è già pesantemente diroccata, consumata da millenni e millenni di azione erosiva attuata dal furioso Mare del Nord. Adesso il rischio di una inondazione per via del possibile crollo della scogliera potrebbe risultare concreto e porterebbe alla infiltrazione di una grossa massa di acqua a Tunstall Drain.

Scogliera erosa, molto presto i centri abitati del posto rischiano l’isolamento

Questa è una porzione di terra situata al di sotto del livello dell’alta marea. Ciò significa che i terreni circostanti risulterebbero facilmente invasi dal mare. La zona di South Holderness, dove sorgono Withernsea ed altri piccoli centri, potrebbe diventare un’isola. Sempre gli esperti si dicono sorpresi di quanto la piccola scogliera di Sand-le-Mere sia risultata così vulnerabile.

Quella costa perde in media due metri di massa rocciosa all’anno, risultando così quella più soggetta all’erosione in Europa. Confrontando le foto realizzate oggi con quelle di soli 25 anni fa, risultano esserci delle differenze molto marcate sul piano morfologico. Le autorità locali sono sul chi va là e stanno cercando di studiare delle possibili contromisure. La priorità sarà garantire la sicurezza delle persone.