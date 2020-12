Diletta Leotta a letto, il risveglio sexy fa impazzire i fan

Ancora uno scatto provocante e sensuale per la bella e brava giornalista di Dazn, Diletta Leotta: augura a tutti un buon inizio di settimana

Curve da urlo per Diletta Leotta, che ha regalato un nuovo scatto sensuale ai suoi followers su Instagram. “Buon lunedì a tutti”, il suo augurio più dolce per la brava e bella giornalista di Dazn, sempre in campo per commentare le partite della Serie A. Una foto che la ritrae sul proprio letto, appena sveglia, per iniziare alla grande la nuova settimana ricca di appuntamenti sportivi con il turno infrasettimanale della massima serie. Così la Leotta sarà sempre in prima linea per raccontare le novità del campionato italiano.

Diletta Leotta, in giro senza mascherina

E nelle ultime ore sono arrivate tante critiche per la conduttrice di Dazn. Il settimanale “Chi” l’ha pizzicata senza mascherine in giro per le strade di Milano. E così i diversi scatti hanno infuriare gli italiani a casa. Il tutto è avvenuto prima di Milan-Fiorentina, mentre saliva a bordo di un van per dirigersi allo stadio San Siro. Una situazione caotica che si è venuta a creare con la furia delle persone a casa che stanno rispettando le norme anti-Covid.