Cristiano Malgioglio, tutto sul misterioso fidanzato turco: “Non sapeva chi fossi”

Cristiano Malgioglio non ama parlare della sua vita sentimentale, ma ha dichiarato in esclusiva al settimanale Chi di essere fidanzato da un paio di anni con un ragazzo turco, del quale ha preferito non rivelare il nome.

Il fidanzato del noto paroliere Cristiano Malgioglio è un 38enne turco, un nutrizionista che gestisce una nota palestra insieme al fratello nel cuore di Istanbul. Tra loro c’è stato un colpo di fulmine, come ha ammesso uno dei personaggi più amati del “Grande Fratello Vip“. “Eravamo nei pressi di piazza Taxxim, a Istanbul. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa“, ha rivelato. I due sembrano mantenere un basso profilo, soprattutto sui social, in quanto non ci sono foto che li ritraggono insieme.

Cristiano Malgioglio, innamorato perso del suo fidanzato

Cristiano Malgioglio si è detto innamoratissimo del suo fidanzato: “E’ bello come il sole, adoro tutto di lui, soprattutto i denti. Non dico il nome per non mettere a repentaglio la sua vita privata: vive in un Paese dove ci sono regole da rispettare“. Il gieffino ha anche rivelato che il nutrizionista turco non era affatto a conoscenza della sua fama.

“Non sapeva nulla di me. Ricordo che le prime sere restava spiazzato quando vedeva che, girando per strada, tutti mi guardavano. Inizialmente dava il merito al mio ciuffo, poi ha scoperto la verità ma non si è scomposto“, ha rivelato Cristiano Malgioglio. Nonostante ci siano quasi 200 chilometri a separarli, i due sono molto uniti e il paroliere ha annunciato che, appena finirà l’emergenza Covid, andrà a trovare il suo fidanzato:. “Sono otto mesi che non ci vediamo, ma lui è un ragazzo meraviglioso. Si è ammalato di Covid e mi ha spezzato il cuore, è stato due mesi in ospedale, ma ora è uscito. E’ forte ed è salvo“.