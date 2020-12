Dalle dichiarazioni dello stesso Cristiano Malgioglio sembra proprio che la relazione con il suo ex gli abbia lasciato l’amaro in bocca.

Le vicende amorose dell’amatissimo cantante sono fatte di alti e bassi, ma l’uomo aveva ritrovato il sorriso con Michael. Quest’ultimo lo avrebbe reso molto felice.

Non si può dire lo stesso alcuni dei sui ex che l’avrebbe fatto soffrire particolarmente. Nonostante il cuore spezzato sembra proprio che il cantante si sia ripreso alla grande. La relazione con Michael sembra finita, ma c’è già un nuovo amore nell’aria.

Cristiano Malgioglio: vola in Turchia per amore

Ad oggi Malgioglio si è lasciato totalmente alle spalle le sue relazioni andate male e si sta concentrando sul suo nuovo fidanzato. L’ex irlandese lo ha deluso profondamente tanto che il cantante aveva anche pubblicato un video che aveva fatto impazzire i fan.

“Quando, dopo aver pianto per un crollo emotivo, ti trucchi e ti ricordi che sei più forte di tutto ciò e sei ancora la STRONZA di SEMPRE”, scrive su Instagram. Il tutto si conclude con un altra frecciatina verso l’ex: “mai farsi abbattere di un amore inutile“. Se Michael alla fine non si è rivelata la persona giusta, il suo nuovo spasimante sembra proprio avergli rubato il cuore.

Tra Malgioglio e il 38enne ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine. “Eravamo nei pressi di piazza Taksim. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io, come da copione, cercavo di stare sulle mie. Ma verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa“, ha raccontato il cantante.

La loro relazione sarebbe molto seria, tanto che dopo l’emergenza Covid, Malgioglio è molto intenzionato ad andare nell’isola greca di Siria per conoscere la madre del compagno. Sempre in base al suo racconto, il fidanzato non sarebbe per niente interessato alle luci della ribalta, ma la fama del cantante non lo spaventa. Chissà come proseguirà la sua relazione con questo misterioso nutrizionista.