Coronavirus 14 dicembre: quasi 500 morti, scendono i positivi

Emergenza Coronavirus oggi 14 dicembre in Italia: quasi 500 morti, scendono i positivi, la situazione nel nostro Paese.

Anche oggi l’Italia deve fare i conti con l’elevato numero di decessi legati all’emergenza Coronavirus nel nostro Paese. Sono infatti 12.030 nuovi contagi e 491 decessi nelle ultime 24 ore. I numeri sono al ribasso, ma va considerato che si basano su poco più di 100mila tamponi effettuati, 50mila in meno di ieri.

Per quanto concerne, i guariti o dimessi, questi sono 22.456. Oggi dunque il numero degli attualmente positivi è di 675.109 persone male. Si attesta intorno al 12% il numero dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati, ma anche in questo caso è in aumento a fronte di una riduzione drastica dei tamponi.

I dati del contagio da Coronavirus oggi 14 dicembre in Italia

In terapia intensiva ci sono 63 ricoveri in meno, quindi il numero di ricoverati in situazioni più gravi è di 3.095, oltre 30mila le persone ricoverate in tutto nei reparti Covid. In questo caso, il numero è molto più stabile. Comunque, il numero più importante riguarda l’isolamento domiciliare, che è intorno al 95% dei malati complessivi, il che vuol dire che ancora una volta gran parte delle persone malate sono paucisintomatiche o asintomatiche.

Con 2.826 nuovi contagi, 26 morti, cinque ricoveri in più in terapia intensiva, la situazione più preoccupante resta quella del Veneto, in questi giorni. Risultano inoltre sopra i mille contagi Emilia Romagna, Lazio e Campania. Anche questi dati sono in calo perché legati alla riduzione del numero di tamponi. Dati in calo ovunque, con Umbria, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta che oggi hanno meno di 100 contagi per regione.