Chi è Renata Bracale, la nota ricercatrice e docente di Nutrizione Umana

Renata Bracale è una donna molto conosciuta nel panorama scientifico italiano. Scopriamo insieme chi è e che cosa fa.

Renata Bracale è una nota ricercatrice e docente universitaria italiana. Il suo nome è davvero conosciuto nello scenario scientifico nazionale attuale. La donna, carica di talento e di ambizione, ha dimostrato sin da subito il suo valore, vincendo numerosi premi in seguito alle sue ricerche e rendendosi autrice di numerose pubblicazioni. È spesso comparsa anche in televisione, partecipando a trasmissioni di tipo scientifico-divulgativo. Leggiamo dunque insieme tutto ciò che c’è da sapere su di lei e sul suo passato.

La Bracale è nata a Napoli il 27 Marzo 1973, sotto il segno dell’Ariete. Oggi ha dunque 47 anni. Il suo primo traguardo è stato quello della Laurea, ottenuta con il massimo dei voti più lode, in Biologia della nutrizione presso l’Università di Napoli Federico II. In seguito si è lanciata nella specializzazione in Scienze dell’alimentazione e successivamente ha seguito alla Bocconi di Milano un corso di marketing sanitario. Presso l’Università degli studi di Milano, ha infine brillantemente conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Farmacologia.

La biologa ricercatrice ha saputo distinguersi dalla massa sin da subito. Dal 2007 la Bracale è infatti iscritta all’Albo dell’Ordine Nazionale dei Biologi, ma non solo. Occupa anche il ruolo di docente in Nutrizione Umana presso l’Università del Molise dallo stesso anno. La donna è uno dei membri della Società Italiana dell’Obesità e di quella di Nutrizione Umana. Nell’arco della sua carriera è stata autrice di numerose pubblicazioni di tipo scientifico, ha vinto diversi premi per le ricerche condotte, ed ha partecipato a congressi e trasmissioni televisive. Il suo successo si è esteso anche in ambito internazionale, ed il suo talento dunque è attualmente conosciuto anche al di fuori della nostra nazione.

Renata Bracale: gossip e vita privata della nutrizionista

Non si conosce molto della vita privata di Renata Bracale. La donna è infatti davvero attaccata alla propria privacy. Di lei sappiamo però che è sposata con Michele Rossi. Al momento la sua vita è divisa tra Napoli, Milano, e Campobasso, le tre città attualmente più importanti per lei. Renata ama molto praticare sport, infatti si diletta nel tennis, nello yoga, e va spesso a sciare. La cucina è la sua passione; ha infatti dichiarato di amare cucinare per la famiglia e gli amici.