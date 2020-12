Cecchi Gori malore: sotto accusa l’ex moglie Rita Rusic

Malore per Vittorio Cecchi Gori: sotto accusa l’ex moglie Rita Rusic, l’intervista a Verissimo ha sconvolto l’ex produttore.

La partecipazione di Rita Rusic all’ultima puntata di Verissimo ha scatenato polemiche, in particolare per la reazione che avrebbe avuto Vittorio Cecchi Gori. Secondo Antonio De Luca, uno dei medici legali più apprezzati della Capitale e professore universitario, ma soprattutto medico personale e amico dell’ex produttore cinematografico, l’uomo sarebbe stato male dopo le rivelazioni dell’ex moglie.

Il medico De Luca ha più volte ha salvato la vita a Cecchi Gori e sembra conoscerlo molto bene. La loro amicizia è davvero forte, secondo quanto afferma lo stesso medico. Che ha spiegato come l’ex presidente della Fiorentina sia davvero sconvolto per quanto detto da Rita Rusic.

Perché Cecchi Gori si sarebbe sentito male durante l’intervista a Rita Rusic

L’attrice ha dichiarato che avrebbe voluto separarsi dal produttore tre anni prima di quanto poi è accaduto e che non avrebbe sopportato l’atteggiamento aggressivo dell’allora marito. L’uomo, sempre secondo il racconto di Rita Rusic in trasmissione, era solito sparire anche per giorni e poi tornare. Questo avrebbe creato anche un certo malessere per i figli. Un racconto dei fatti che Cecchi Gori, il quale ha visto la puntata con l’amico, avrebbe negato con forza.

“Vittorio si è sentito male”, ha detto il medico, sostenendo che Cecchi Gori avrebbe affermato a voce alta come “il racconto della Rusic non corrispondeva alla verità”. Antonio De Luca dunque non solo si schiera con l’amico, ma spiega come questi sia rimasto molto male per quanto ascoltato in televisione durante l’intervista. “Tutte bugie, mi diceva Vittorio con un filo di voce e con un forte stato di ansia”, ha chiosato il medico, spiegando che Cecchi Gori avrebbe avuto un malore.