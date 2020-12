By

Catena Fiorello, chi è la sorella scrittrice di Beppe e Rosario: ha presentato diversi programmi televisivi, ecco quali.

Catena Fiorello è sorella del famosissimo showman Rosario, ma sulla sua vita privata le informazioni pubbliche non sono molte. Sappiamo che Catena è nata a Catania il 10 agosto del 1966, dopo Rosario e la sorella Anna. Oggi vive a Roma.

Catena Fiorello: carriera e vita privata

Circondata da una famiglia d’artisti, Catena non è voluta restare indietro e oggi lavora come scrittrice, autrice e conduttrice televisiva. Tra i programmi per cui ha lavorato ricordiamo le edizioni 1997 e 1998 di “Festivalbar”, poi “Buona Domenica” e “Nati senza camicia” (che ha condotto nel 2005). È stata autrice e conduttrice anche di “Blog”, “Reazione a catena” e “L’isola del Gusto”.

Nel 2011 la Fiorello ha annunciato di avere una relazione con l’avvocato Paolo Spalluto, di origini pugliesi, che avrebbe incontrato tramite amicizie comuni e con cui vive una splendida storia d’amore. Ma il suo passato sentimentale non è stato facile: durante un’intervista rilasciata ai microfoni di “Vanity Fair” l’anno scorso Catena ha raccontato di un ex compagno, morto all’improvviso per una terribile malattia. La donna è rimasta sconvolta dal lutto, e nonostante adesso sia felice il trauma è ancora molto presente nella sua vita.

A “Vanity Fair” Catena Fiorello ha raccontato anche di aver scoperto di avere un tumore al seno, oggi fortunatamente sconfitto grazie alla diagnosi tempestiva.