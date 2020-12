Cadavere decapitato, la macabra scoperta della PolFer sui binari

Alcuni agenti della Polizia Ferroviaria hanno rinvenuto un cadavere decapitato lungo una linea ferroviaria a Roma. Orribile lo stato.

Un cadavere decapitato ha fatto orrendamente capolino sui binari che uniscono Roma a Firenze, per la linea dell’alta velocità. Ad effettuare il ritrovamento è la Polizia Ferroviaria di stanza a Roma Termini, con alcuni agenti che hanno notato la presenza di un corpo proprio in prossimità del percorso ferrato.

Il corpo non aveva la testa, staccata di netto assieme ad una spalla, con tutta probabilità da un treno in corsa. Subito sono arrivati i soccorsi medici e le altre forze dell’ordine, che hanno svolto i rilievi del caso procedendo con la raccolta degli indizi presenti. Si stima che il cadavere decapitato possa appartenere ad un senza tetto, morto con tutta probabilità intorno alle ore 20:30 di domenica 13 dicembre 2020. Ma il corpo è stato notato soltanto diverse ore ore, poco dopo le 03:00 del mattino.

Il luogo in cui è venuto fuori questo cadavere decapitato è localizzato tra i tunnel di Sant’Oreste e di Capena. Non è risultato possibile identificare la vittima, non ancora almeno. Una ipotesi ritiene possibile che il clochard abbia cercato di trovare un luogo per ripararsi dal freddo della notte, scegliendo proprio una galleria.

Poi però lì sarebbe avvenuto l’incidente per lui fatale. Questo ha causato dei rallentamenti a quello che è il consueto traffico ferroviario, che comunque risultava già tornato alla normalità nel corso della mattinata.