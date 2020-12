Ben is back: il film con Julia Roberts è basato su una storia vera

Cosa sapere su Ben is back del regista Peter Hedges: il film con Julia Roberts è basato su una storia vera.

Il film Ben Is Back è il lavoro più personale di Peter Hedges, scrittore e regista candidato all’Oscar. La pellicola segue Ben Burns, interpretato da Lucas Hedges, figlio del regista, un diciannovenne che fa una visita a sorpresa nella sua città natale alla vigilia di Natale, dopo diverse settimane di disintossicazione.

Viene accolto da sua madre, Holly (Julia Roberts), che però non può fare a meno di notare che nel fisico e non solo di suo figlio ci sono tracce persistenti della dipendenza. Nel corso di 24 ore turbolente, gli istinti materni di Holly vengono messi alla prova. Il film sarebbe basato sulle esperienze di vita reale del regista e sulle relazioni con i tossicodipendenti.

La verità dietro al film Ben is back di Peter Hedges

Ben Is Back, per la maggior parte, si ispira all’infanzia del regista, dopo aver vissuto le ripercussioni della dipendenza da alcol di sua madre. Peter Hedges ha sviluppato un interesse per il tema della tossicodipendenza nei primi anni 2010 dopo aver perso un caro amico a causa di un’overdose di eroina. Più o meno nello stesso periodo, anche uno dei suoi attori preferiti, Philip Seymour Hoffman, morì improvvisamente per overdose di droga, e un suo familiare quasi morì di overdose. Così il regista si iscrive a un laboratorio di drammaturgia e in questo contesto nascono le prime pagine della sceneggiatura.

Dal personaggio di Julia Roberts emerge poi il rapporto del regista con la sua defunta madre Carol Hedges. Dopo due tentativi falliti di riabilitazione, la donna ha smesso di bere per sempre quando Peter Hedges aveva 15 anni. “Quando ero più giovane, l’alcol ha sequestrato il cuore di mia madre e lei non poteva amarci abbastanza”, ha scritto il regista in un suo intervento sul tema delle dipendenze. Insomma, pur essendo una vicenda del tutto inventata, la pellicola Ben is back si basa su fatti drammaticamente reali.