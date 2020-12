Beautiful: trama e anticipazioni di oggi, lunedì 14 Dicembre 2020

Una delle soap più seguite d’Italia è pronta a sorprenderci con un nuovo episodio. Ecco a voi alcune succose anticipazioni di Beautiful.

L’appuntamento di oggi con una delle serie più amate e seguite della televisione italiana, Beautiful, è confermato. Che cosa avranno in serbo per noi i tanto amati personaggi? La trama sta lentamente proseguendo in modo sempre più avvincente e sono tutti curiosi di scoprire che cosa succederà. Il prossimo episodio terrà tutti gli spettatori incollati alla televisione, in attesa di scoprire quali peripezie animeranno la soap più celebre d’Italia. Leggiamo dunque insieme qualche anticipazione di oggi, lunedì 14 Dicembre 2020.

Durante la puntata che andrà in onda oggi, due dei protagonisti assoluti saranno senza dubbio Brooke e Ridge. La Logan, a causa del piano architettato da Thomas, ha scoperto della notte passata al Bikini Bar dal marito, e il fatto non le è decisamente andato giù. In seguito ad una violenta lite, la donna, arrabbiata più che mai, caccerà il Forrester fuori di casa. Sembrerebbe proprio quindi che tra i due sia ufficialmente finita, almeno per ora.

Ridge, senza dimora, deciderà dunque di rifugiarsi da Steffy e di trascorrere a casa sua qualche giorno. La donna rimarrà completamente sbigottita di fronte ai racconti del padre. Il Forrester, oltre ad informare la figlia della separazione, le rivelerà anche di essere stato a letto con Shauna. Steffy rimarrà decisamente sconvolta e non riuscirà a credere alle parole uscite dalla bocca del padre. Le sorprese non sono però finite. Pochi minuti dopo la discussione tra Ridge e Steffy, Thomas farà la sua apparizione all’interno della casa. Che cosa succederà?

Beautiful, anticipazioni di oggi: il piano architettato da Thomas

Sembrerebbe proprio che il piano architettato da Thomas per fare allontanare Ridge da Brooke sia andato a buon fine. Secondo le anticipazioni però, l’uomo non ha ancora finito di sorprendere gli spettatori. Il Forrester infatti proporrà a Shauna un’alleanza, allo scopo di liberarsi definitivamente della matrigna. Sono a questo punto tutti curiosi di scoprire come si evolverà la trama.