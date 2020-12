Barbara D’Urso, sfuriata in diretta: “Uno schiaffo agli italiani”

Finale a dir poco movimentato oggi a Pomeriggio Cinque: la conduttrice Barbara d’Urso ha dovuto rimproverare duramente un ospite.

Ancora un altro po’ e (forse) sarebbe venuta alle mani. Barbara D’Urso è andata su tutte le furie sul finale dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. A farla imbestialirle è stato un ospite decisamente sui generis: l’imprenditore, citato da giornali e siti, che ha pagato il conto alla tanto chiacchierata festa di compleanno di Elisa De Panicis.

Il noto imprenditore svizzero ha fatto sfoggio del proprio status sociale con uno degli ospiti di Barbarella, ovvero Carmelo Abbate. Il quale gli ha fatto notare come lui e i suoi compari abbiano aggirato le regole, festeggiando il compleanno in hotel, solo perché potevano permetterselo. Con buona pace dei tanti, tantissimi italiani che non riescono nemmeno ad assicurarsi un pasto caldo.

Perché Barbara D’Urso non ci ha visto più

“Se vuole prendersi un caffè si prenda una camera d’albergo” ha detto con malcelata strafottenza l’imprenditore. Al che Barbara d’Urso l’ha sgridato come si deve: “Non dica questo. Perché è uno schiaffo a tutti gli italiani”. “Ci sono le file fuori al pane quotidiano” ha aggiunto arrabbiatissima, “forse lei non le ha viste”. Tant’è.

“La prego di chiedere scusa per questa cosa che ha detto. Perché a me questo non piace”, ha insistito Barbarella. Ma le scuse non sono arrivate. E allora la conduttrice ha tagliato corto: “La pensiamo in maniera diversa”, ha scandito severa, ribadendo ancora che “in questo momento in cui la gente muore di fame mi sembra molto brutto”. La consolazione è che non è l’unica a pensarlo.

