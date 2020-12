Amici 20, nata la prima coppia: Martina e Aka7even si dichiarano.

Ad Amici 2020 è nata la prima coppia! Tra Martina e Aka7even pare ci sia del tenero già da un po’, ma ora non ci sono più dubbi.

Non solo musica e ballo, nella scuola di Amici c’è anche spazio per l’amore! Tutti si stavano chiedendo quale sarebbe stata la prima coppia nata in questa edizione 2020 del talent condotto da Maria De Filippi. La risposta non ha tardato ad arrivare: Martina e Aka7even si sono dichiarati amore, dopo una scenata di gelosia.

Aka7even e Martina, la prima coppia di Amici 20

E’ ufficiale ormai, la prima coppia di Amici 2020 sono Aka7even e Martina! La dichiarazione è arrivata dopo una scenata di gelosia da parte di lei contro la nuova arrivata Enula.

La new entry ha cantanto un medley dei brani degli altri compagni, per rompere il ghiaccio e durante l’inedito di Aka7even, Martina ha notato un certo imbarazzo sul viso del suo amato e si è insospettita. La gelosia è scoppiata in un confronto tra i due, in cui Martina ha chiesto spiegazioni ad Aka7even.



Dopo un momento in cui pare siano volati schiaffi da parte di Martina, Aka7even si è finalmente dichiarato con parole dolci, che hanno finalmente messo a tacere i gossip e hanno fatto uscire allo scoperto la loro relazione. “Come devo fartelo capire? Che ci sei solo tu. Io con te sto proprio bene, ti cerco perché sto bene. E ti cerco perché sono innamorato”

Se per il pubblico di telespettatori le parole di Aka7even sono state sicuramente spiazzanti, per Martina pare non fosse la prima volta. La ragazza, infatti, ha risposto che “suda ogni volta che le sente”. Possiamo solo augurare il meglio alla nuova coppia nata nella scuola di Amici 2020!