Alberto Galassi, chi è: tutto sull’Amministratore delegato del gruppo Ferretti

Alberto Galassi è l’Amministratore delegato di Ferretti Group. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Era il maggio 2014 quando il Consiglio di amministrazione di Ferretti Group nominò nuovo Amministratore delegato l’avvocato Alberto Galassi. Conosciamo più da vicino questo brillante manager italiano.

L’identikit di Alberto Galassi

Alberto Galassi, nato a Modena il 23 dicembre 1964, è un avvocato specializzato in diritto internazionale con la passione per le grandi imprese e per il Made in Italy, già presidente di Piaggio Aero Industries, nel cui board entrò nel 2000 come Consigliere d’amministrazione delegato per commerciale e marketing e membro del comitato esecutivo.

L’avvocato Galassi ha avuto un ruolo fondamentale nell’affermazione internazionale di quell’azienda, essendo stato tra i principali fautori delle partnership strategiche e dell’ingresso nel capitale di Piaggio Aero di Industries di Mubadala Development Company, società di investimenti strategici del Governo di Abu Dhabi, e del Gruppo Tata. Non a caso sotto la sua guida Piaggio Aero ha fatto registrare il più alto numero di velivoli P.180 Avanti II costruiti e consegnati.

Galassi ha dato ulteriore prova delle sue capacità manageriali quando, di fronte alla crisi congiunturale del settore della business aviation, ha implemento una strategia di diversificazione produttiva che ha portato Piaggio Aero a diventare una delle 5 aziende al mondo in grado di progettare e costruire un velivolo a pilotaggio remoto (P.1HH HammerHead). E’ stato inoltre l’unico consigliere Italiano a sedere nel board del Manchester City Football Club, squadra campione d’Inghilterra nel 2014. Nell’ottobre 2013 è entrato nel Consiglio di amministrazione di Ferretti Group, di cui è poi divenuto Amministratore delegato.