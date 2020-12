12enne trovato morto in un campo: ipotesi agghiacciante sull’assassino

Un ragazzo di soli 14 anni è stato incriminato dalla Polizia nell’ambito delle indagini sul caso di Roberts Buncis, il 12enne trovato morto sabato scorso.

La notizia ha subito travalicato i confini del Regno Unito, rimbalzando – anche attraverso la rete – da un capo all’altro del mondo. Un ragazzo di soli 14 anni è stato incriminato dalla Polizia inglese nell’ambito delle indagini sull’uccisione del 12enne Roberts Buncis, trovato morto sabato scorso in un campo vicino alla cittadina di Boston, nella contea del Lincolnshire, in Inghilterra centro-orientale.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Un altro adolescente morto in circostanze sospette

Il 14enne, stando a quanto ha riferito poche ore fa la Polizia del Lincolnshire, è stato convocato di fronte a un giudice minorile per la formale convalida delle accuse. Per la stessa vicenda era già stato arrestato nell’immediatezza dei fatti anche un ragazzo di 19 anni, sospettato di tentato omicidio, il quale per il momento resta in carcere.

Leggi anche –> Marito e moglie uccisi, finiti entrambi a fucilate in campagna: è mistero

Leggi anche –> Papà ucciso dal figlio 19enne: gli spacca la testa durante un gioco

Leggi anche –> Uomo ucciso, efferato delitto in pieno giorno davanti a tutti

Il drammatico episodio ha lasciato sgomenta e sotto choc l’intera comunità locale, suscitando al tempo stesso un’ondata di solidarietà verso la famiglia di Roberts, che oltretutto versa in difficoltà economiche: subito è partita una raccolta di donazioni online per contribuire al funerale.

Il comandante della Polizia del Lincolnshire, Mark Jones, ha definito l’accaduto “tragico e sconvolgente”, mentre il sovrintendente detective Martyn Parker ha parlato di un crimine “devastante” che “ci addolora” e dovrebbe spingere a una generale riflessione sulle dinamiche in atto nella società britannica e non solo.

E la Haven High Academy scrive in un comunicato: “C’è stato un incidente molto grave nella comunità che ha coinvolto alcuni dei nostri studenti, che ora ha portato a un’indagine per omicidio. Attualmente siamo in comunicazione con il direttore dei servizi per l’infanzia, la Polizia e altre organizzazioni, per garantire supporto adeguato ai nostri studenti e al personale, in questo momento difficile”. Le indagini vanno avanti.